03 августа 2023
02 августа 2023

В ЯНАО пытавшийся расстрелять конкурента бизнесмен отправится в колонию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Нового Уренгоя вынес приговор в отношении бизнесмена, пытавшегося расстрелять конкурента Фото:

В Новом Уренгое суд вынес приговор в отношении бизнесмена, пытавшегося расстрелять конкурента на территории промышленной базы. Видео с записью стрельбы фигурировало в уголовном деле как одно из доказательств, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. Также бизнесмену придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в августе 2021 года новоуренгойский бизнесмен пытался устранить конкурента на территории промышленной базы. Для этого он незаконно приобрел пистолет, из которого открыл огонь по конкуренту.

Видео: прокуратура ЯНАО

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В Новом Уренгое суд вынес приговор в отношении бизнесмена, пытавшегося расстрелять конкурента на территории промышленной базы. Видео с записью стрельбы фигурировало в уголовном деле как одно из доказательств, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. Также бизнесмену придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в августе 2021 года новоуренгойский бизнесмен пытался устранить конкурента на территории промышленной базы. Для этого он незаконно приобрел пистолет, из которого открыл огонь по конкуренту. Видео: прокуратура ЯНАО
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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