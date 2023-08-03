В Новом Уренгое суд вынес приговор в отношении бизнесмена, пытавшегося расстрелять конкурента на территории промышленной базы. Видео с записью стрельбы фигурировало в уголовном деле как одно из доказательств, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. Также бизнесмену придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в августе 2021 года новоуренгойский бизнесмен пытался устранить конкурента на территории промышленной базы. Для этого он незаконно приобрел пистолет, из которого открыл огонь по конкуренту.
Видео: прокуратура ЯНАО
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