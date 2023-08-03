В ХМАО банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство

04 августа 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Жителя Радужного похитили возле торгового центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трое человек из Радужного обвиняются в похищении местного жителя, вымогательстве и незаконном проникновении в его жилище. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что в августе 2022 года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью похищения жителя Радужного за денежное вознаграждение. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые были установлены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Злоумышленники похитили мужчину рядом с торговым центром, увезли к водоему на территории Нижневартовского района и вымогали деньги, применяя физическое насилие. Отпустили мужчину только с условием, что тот передаст обвиняемым денежные средства, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Кроме того, двое из соучастников в январе 2022 года незаконно проникли в квартиру потерпевшего, где избивали его и требовали деньги, похитив паспорт мужчины. Ранее URA.RU писали про то, что в Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летних жителей, которые похитили своего знакомого и вымогали у него 10 000 рублей. Похитители с силой посадили мужчину в автомобиль и удерживали, несколько часов катая по городу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трое человек из Радужного обвиняются в похищении местного жителя, вымогательстве и незаконном проникновении в его жилище. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что в августе 2022 года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью похищения жителя Радужного за денежное вознаграждение. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые были установлены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Злоумышленники похитили мужчину рядом с торговым центром, увезли к водоему на территории Нижневартовского района и вымогали деньги, применяя физическое насилие. Отпустили мужчину только с условием, что тот передаст обвиняемым денежные средства, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Кроме того, двое из соучастников в январе 2022 года незаконно проникли в квартиру потерпевшего, где избивали его и требовали деньги, похитив паспорт мужчины. Ранее URA.RU писали про то, что в Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летних жителей, которые похитили своего знакомого и вымогали у него 10 000 рублей. Похитители с силой посадили мужчину в автомобиль и удерживали, несколько часов катая по городу.