03 августа 2023

В ХМАО банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, пистолет, оружие, кобура, полиция, спецсредства, задержание
Жителя Радужного похитили возле торгового центра Фото:

Трое человек из Радужного обвиняются в похищении местного жителя, вымогательстве и незаконном проникновении в его жилище. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что в августе 2022 года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью похищения жителя Радужного за денежное вознаграждение. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые были установлены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленники похитили мужчину рядом с торговым центром, увезли к водоему на территории Нижневартовского района и вымогали деньги, применяя физическое насилие. Отпустили мужчину только с условием, что тот передаст обвиняемым денежные средства, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Кроме того, двое из соучастников в январе 2022 года незаконно проникли в квартиру потерпевшего, где избивали его и требовали деньги, похитив паспорт мужчины.

Ранее URA.RU писали про то, что в Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летних жителей, которые похитили своего знакомого и вымогали у него 10 000 рублей. Похитители с силой посадили мужчину в автомобиль и удерживали, несколько часов катая по городу.

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Трое человек из Радужного обвиняются в похищении местного жителя, вымогательстве и незаконном проникновении в его жилище. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО. «Следствием установлено, что в августе 2022 года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью похищения жителя Радужного за денежное вознаграждение. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые были установлены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Злоумышленники похитили мужчину рядом с торговым центром, увезли к водоему на территории Нижневартовского района и вымогали деньги, применяя физическое насилие. Отпустили мужчину только с условием, что тот передаст обвиняемым денежные средства, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Кроме того, двое из соучастников в январе 2022 года незаконно проникли в квартиру потерпевшего, где избивали его и требовали деньги, похитив паспорт мужчины. Ранее URA.RU писали про то, что в Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летних жителей, которые похитили своего знакомого и вымогали у него 10 000 рублей. Похитители с силой посадили мужчину в автомобиль и удерживали, несколько часов катая по городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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