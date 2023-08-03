Politico: Саудовская Аравия доложит РФ итоги саммита по Украине

04 августа 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия расскажет России об итогах саммита по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман проинформирует президента России Владимира Путина об итогах саммита по Украине, который пройдет в его стране. Об этом сообщается в американской газете Politico. «Хотя неясно, будет ли Мохаммед бин Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», — говорится в материале. Отмечается, что в июле 2023 года наследный принц Саудовской Аравии разговаривал с российским президентом после решения его страны о сокращении добычи нефти. Ранее представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индию пригласили на консультации по Украине в Джидде в Саудовской Аравии. Багчи отметил, что пока у него нет возможности ответить на вопрос об уровне участия страны в этом саммите.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман проинформирует президента России Владимира Путина об итогах саммита по Украине, который пройдет в его стране. Об этом сообщается в американской газете Politico. «Хотя неясно, будет ли Мохаммед бин Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», — говорится в материале. Отмечается, что в июле 2023 года наследный принц Саудовской Аравии разговаривал с российским президентом после решения его страны о сокращении добычи нефти. Ранее представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индию пригласили на консультации по Украине в Джидде в Саудовской Аравии. Багчи отметил, что пока у него нет возможности ответить на вопрос об уровне участия страны в этом саммите.