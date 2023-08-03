03 августа 2023

Politico: Саудовская Аравия доложит РФ итоги саммита по Украине

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Саудовская Аравия расскажет России об итогах саммита по Украине Фото:

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман проинформирует президента России Владимира Путина об итогах саммита по Украине, который пройдет в его стране. Об этом сообщается в американской газете Politico.

«Хотя неясно, будет ли Мохаммед бин Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», — говорится в материале. Отмечается, что в июле 2023 года наследный принц Саудовской Аравии разговаривал с российским президентом после решения его страны о сокращении добычи нефти.

Ранее представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индию пригласили на консультации по Украине в Джидде в Саудовской Аравии. Багчи отметил, что пока у него нет возможности ответить на вопрос об уровне участия страны в этом саммите.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман проинформирует президента России Владимира Путина об итогах саммита по Украине, который пройдет в его стране. Об этом сообщается в американской газете Politico. «Хотя неясно, будет ли Мохаммед бин Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», — говорится в материале. Отмечается, что в июле 2023 года наследный принц Саудовской Аравии разговаривал с российским президентом после решения его страны о сокращении добычи нефти. Ранее представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индию пригласили на консультации по Украине в Джидде в Саудовской Аравии. Багчи отметил, что пока у него нет возможности ответить на вопрос об уровне участия страны в этом саммите.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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