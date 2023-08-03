Дмитрий Певцов выступит на пермском православном фестивале

В Пермском крае у стен Белогорского монастыря пройдет фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Специальным гостем форума станет народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, говорят организаторы.
«Специальным приглашенным гостем фестиваля станет уникальный артист, государственный деятель, лидер общественного мнения, народный артист РФ — Дмитрий Певцов и его группа „ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР“», — говорится в афише фестиваля.
В этом году «Свет Белогорья» получил статус международного фестиваля, отмечают в Пермской митрополии РПЦ. Кроме Певцова на сцене выступят уроженец Абхазии, клирик Майкопской и Адыгейской епархии иеродиакон Феофил, а также белорусский певец, вокалист ансамбля «Песняры», победитель «Славянского базара» и участник «Евровидения» Петр Елфимов.
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