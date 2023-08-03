Тюменские компании намерены открыть офисы в Китае

04 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

На ярмарке в Чунцине тюменские предприниматели договорятся о сотрудничестве и локализации бизнеса в КНР Фото: Георгий Бергал © URA.RU Тюменские производители намерены найти новых партнеров в Китае и локализовать там свой бизнес во время международной выставки в Чунцине. О планах рассказал URA.RU владелец предприятия, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции. «Обсуждаем с коллегами по цеху необходимость расширяться в Китай. Туда уже протоптана тропа, логистика прозрачна и проста, Тюмень там уже присутствует весьма ощутимо, правда пока не все сферы. Собираемся присоединиться к будущей бизнес-миссии и закрепиться в Азии, чтобы увеличить продажи», — пояснил URA.RU собеседник. В торгово-промышленной палате Тюменской области добавили, что в процессе поездки на международную ярмарку тюменцы смогут презентовать свои товары на специально подготовленных стендах, провести переговоры формата b2b и даже договориться о локализации компании в Китае. «Будет лингвистическое сопровождение, трансфер, все условия проживания», — сообщили в областной ТПП. Ранее URA.RU рассказало, что о сотрудничестве с Китаем говорят не только на уровне бизнеса. О расширении партнерских отношений губернатор Тюменской области Александр Моор договорился с генконсулом КНР в Екатеринбурге.

Тюменские производители намерены найти новых партнеров в Китае и локализовать там свой бизнес во время международной выставки в Чунцине. О планах рассказал URA.RU владелец предприятия, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции. «Обсуждаем с коллегами по цеху необходимость расширяться в Китай. Туда уже протоптана тропа, логистика прозрачна и проста, Тюмень там уже присутствует весьма ощутимо, правда пока не все сферы. Собираемся присоединиться к будущей бизнес-миссии и закрепиться в Азии, чтобы увеличить продажи», — пояснил URA.RU собеседник. В торгово-промышленной палате Тюменской области добавили, что в процессе поездки на международную ярмарку тюменцы смогут презентовать свои товары на специально подготовленных стендах, провести переговоры формата b2b и даже договориться о локализации компании в Китае. «Будет лингвистическое сопровождение, трансфер, все условия проживания», — сообщили в областной ТПП. Ранее URA.RU рассказало, что о сотрудничестве с Китаем говорят не только на уровне бизнеса. О расширении партнерских отношений губернатор Тюменской области Александр Моор договорился с генконсулом КНР в Екатеринбурге.