03 августа 2023

Тюменские компании намерены открыть офисы в Китае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, флаг россии, флаг китая
На ярмарке в Чунцине тюменские предприниматели договорятся о сотрудничестве и локализации бизнеса в КНР Фото:

Тюменские производители намерены найти новых партнеров в Китае и локализовать там свой бизнес во время международной выставки в Чунцине. О планах рассказал URA.RU владелец предприятия, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции.

«Обсуждаем с коллегами по цеху необходимость расширяться в Китай. Туда уже протоптана тропа, логистика прозрачна и проста, Тюмень там уже присутствует весьма ощутимо, правда пока не все сферы. Собираемся присоединиться к будущей бизнес-миссии и закрепиться в Азии, чтобы увеличить продажи», — пояснил URA.RU собеседник.

В торгово-промышленной палате Тюменской области добавили, что в процессе поездки на международную ярмарку тюменцы смогут презентовать свои товары на специально подготовленных стендах, провести переговоры формата b2b и даже договориться о локализации компании в Китае. «Будет лингвистическое сопровождение, трансфер, все условия проживания», — сообщили в областной ТПП.

Ранее URA.RU рассказало, что о сотрудничестве с Китаем говорят не только на уровне бизнеса. О расширении партнерских отношений губернатор Тюменской области Александр Моор договорился с генконсулом КНР в Екатеринбурге.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские производители намерены найти новых партнеров в Китае и локализовать там свой бизнес во время международной выставки в Чунцине. О планах рассказал URA.RU владелец предприятия, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции. «Обсуждаем с коллегами по цеху необходимость расширяться в Китай. Туда уже протоптана тропа, логистика прозрачна и проста, Тюмень там уже присутствует весьма ощутимо, правда пока не все сферы. Собираемся присоединиться к будущей бизнес-миссии и закрепиться в Азии, чтобы увеличить продажи», — пояснил URA.RU собеседник. В торгово-промышленной палате Тюменской области добавили, что в процессе поездки на международную ярмарку тюменцы смогут презентовать свои товары на специально подготовленных стендах, провести переговоры формата b2b и даже договориться о локализации компании в Китае. «Будет лингвистическое сопровождение, трансфер, все условия проживания», — сообщили в областной ТПП. Ранее URA.RU рассказало, что о сотрудничестве с Китаем говорят не только на уровне бизнеса. О расширении партнерских отношений губернатор Тюменской области Александр Моор договорился с генконсулом КНР в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...