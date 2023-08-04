Советник главы Крыма отреагировал видео с «подбитым кораблем» из Новороссийска

Видео с якобы подбитым кораблем после атаки ВСУ надводными дронами в Новороссийске является хайпом. Таким мнением поделился советник Крыма Олег Крючков.
«Сейчас в сеть выложили кадры якобы из Новороссийска. Кто-то хайпанул, заработал просмотры», — заявил Крючков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.
Крючков отметил, что киевский режим из-за опубликованного видео будет думать, что это результат его атаки. Он призвал задуматься о том. что важнее родина или популярность в интернете.
Ранее в telegram-каналах начало расходиться видео с якобы подбитым кораблем после атаки ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. Минобороны РФ сообщило, что ночью 4 августа ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.
Видео с якобы подбитым кораблем после атаки ВСУ надводными дронами в Новороссийске является хайпом. Таким мнением поделился советник Крыма Олег Крючков. «Сейчас в сеть выложили кадры якобы из Новороссийска. Кто-то хайпанул, заработал просмотры», — заявил Крючков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Крючков отметил, что киевский режим из-за опубликованного видео будет думать, что это результат его атаки. Он призвал задуматься о том. что важнее родина или популярность в интернете. Ранее в telegram-каналах начало расходиться видео с якобы подбитым кораблем после атаки ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. Минобороны РФ сообщило, что ночью 4 августа ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.