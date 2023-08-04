Советник главы Крыма отреагировал видео с «подбитым кораблем» из Новороссийска

Советник главы Крыма Крючков: видео с якобы подбитым кораблем из Новороссийска опубликовали ради хайпа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска, Крейсер «Михаил Кутузов»
Олег Крючков заявил, что видео с подбитым кораблем в Новороссийске является хайпом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Видео с якобы подбитым кораблем после атаки ВСУ надводными дронами в Новороссийске является хайпом. Таким мнением поделился советник Крыма Олег Крючков.

«Сейчас в сеть выложили кадры якобы из Новороссийска. Кто-то хайпанул, заработал просмотры», — заявил Крючков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

Крючков отметил, что киевский режим из-за опубликованного видео будет думать, что это результат его атаки. Он призвал задуматься о том. что важнее родина или популярность в интернете.

Ранее в telegram-каналах начало расходиться видео с якобы подбитым кораблем после атаки ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. Минобороны РФ сообщило, что ночью 4 августа ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Видео с якобы подбитым кораблем после атаки ВСУ надводными дронами в Новороссийске является хайпом. Таким мнением поделился советник Крыма Олег Крючков. «Сейчас в сеть выложили кадры якобы из Новороссийска. Кто-то хайпанул, заработал просмотры», — заявил Крючков. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Крючков отметил, что киевский режим из-за опубликованного видео будет думать, что это результат его атаки. Он призвал задуматься о том. что важнее родина или популярность в интернете. Ранее в telegram-каналах начало расходиться видео с якобы подбитым кораблем после атаки ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. Минобороны РФ сообщило, что ночью 4 августа ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...