Саудовская Аравия пообещала передать РФ итоги переговоров по Украине

В МИД РФ сообщили, что контакт между Саудовской Аравией и Россией налажен
Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах запланированного в Джидде саммита по Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют», — заявил РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам, контакт между двумя странами налажен.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине с участием западных стран, но без России, передает деловое издание «Взгляд». Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман сообщит президенту России Владимиру Путину итоги встречи по Украине.
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