Саудовская Аравия пообещала передать РФ итоги переговоров по Украине

04 августа 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В МИД РФ сообщили, что контакт между Саудовской Аравией и Россией налажен Фото: Георгий Бергал © URA.RU Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах запланированного в Джидде саммита по Украине. Об этом сообщили в МИД РФ. «Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют», — заявил РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам, контакт между двумя странами налажен. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине с участием западных стран, но без России, передает деловое издание «Взгляд». Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман сообщит президенту России Владимиру Путину итоги встречи по Украине.

Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах запланированного в Джидде саммита по Украине. Об этом сообщили в МИД РФ. «Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют», — заявил РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам, контакт между двумя странами налажен. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине с участием западных стран, но без России, передает деловое издание «Взгляд». Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман сообщит президенту России Владимиру Путину итоги встречи по Украине.