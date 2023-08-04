Саудовская Аравия пообещала передать РФ итоги переговоров по Украине

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Министерство иностранных дел. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ сообщили, что контакт между Саудовской Аравией и Россией налажен Фото:

Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах запланированного в Джидде саммита по Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют», — заявил РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам, контакт между двумя странами налажен.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине с участием западных стран, но без России, передает деловое издание «Взгляд». Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман сообщит президенту России Владимиру Путину итоги встречи по Украине.

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Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах запланированного в Джидде саммита по Украине. Об этом сообщили в МИД РФ. «Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют», — заявил РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам, контакт между двумя странами налажен. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине с участием западных стран, но без России, передает деловое издание «Взгляд». Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман сообщит президенту России Владимиру Путину итоги встречи по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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