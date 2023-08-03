03 августа 2023

Житель Тюмени избил брата лопатой, а затем напал на сотрудника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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За дебош мужчину отправили в колонию на четыре года и 10 месяцев Фото:

Житель Тюменской области ударил несколько раз своего брата по голове черенком от лопаты, а затем напал на сотрудника полиции, приехавшего на место преступления. Об этом URA.RU сообщила областная прокуратура.

«В ночь с 21 на 22 ноября 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ограде своего дома черенком от лопаты нанес двоюродному брату множественные удары по голове и телу, в результате чего причинил ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего вызвал скорую помощь и полицию. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции подсудимый начал вести себя агрессивно, в присутствии понятых оскорбил одного из представителей власти, а затем ударил его рукой по лицу», — сообщает ведомство.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет и 10 месяцев лишения свободы. Также его обязали выплатить штраф в пользу потерпевшего брата в размере одного миллиона рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Ялуторовске (Тюменская область) бывший участник СВО и боец спецотряда «Ахмат», награжденный орденом за заслуги, напал на участкового. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 50 000 рублей. Он также должен будет выполнять обязательные работы на протяжении 200 часов.

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Житель Тюменской области ударил несколько раз своего брата по голове черенком от лопаты, а затем напал на сотрудника полиции, приехавшего на место преступления. Об этом URA.RU сообщила областная прокуратура. «В ночь с 21 на 22 ноября 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ограде своего дома черенком от лопаты нанес двоюродному брату множественные удары по голове и телу, в результате чего причинил ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего вызвал скорую помощь и полицию. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции подсудимый начал вести себя агрессивно, в присутствии понятых оскорбил одного из представителей власти, а затем ударил его рукой по лицу», — сообщает ведомство. Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет и 10 месяцев лишения свободы. Также его обязали выплатить штраф в пользу потерпевшего брата в размере одного миллиона рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что в Ялуторовске (Тюменская область) бывший участник СВО и боец спецотряда «Ахмат», награжденный орденом за заслуги, напал на участкового. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 50 000 рублей. Он также должен будет выполнять обязательные работы на протяжении 200 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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