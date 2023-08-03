Житель Тюмени избил брата лопатой, а затем напал на сотрудника полиции

04 августа 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

За дебош мужчину отправили в колонию на четыре года и 10 месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Тюменской области ударил несколько раз своего брата по голове черенком от лопаты, а затем напал на сотрудника полиции, приехавшего на место преступления. Об этом URA.RU сообщила областная прокуратура. «В ночь с 21 на 22 ноября 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ограде своего дома черенком от лопаты нанес двоюродному брату множественные удары по голове и телу, в результате чего причинил ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего вызвал скорую помощь и полицию. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции подсудимый начал вести себя агрессивно, в присутствии понятых оскорбил одного из представителей власти, а затем ударил его рукой по лицу», — сообщает ведомство. Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет и 10 месяцев лишения свободы. Также его обязали выплатить штраф в пользу потерпевшего брата в размере одного миллиона рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что в Ялуторовске (Тюменская область) бывший участник СВО и боец спецотряда «Ахмат», награжденный орденом за заслуги, напал на участкового. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 50 000 рублей. Он также должен будет выполнять обязательные работы на протяжении 200 часов.

Житель Тюменской области ударил несколько раз своего брата по голове черенком от лопаты, а затем напал на сотрудника полиции, приехавшего на место преступления. Об этом URA.RU сообщила областная прокуратура. «В ночь с 21 на 22 ноября 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ограде своего дома черенком от лопаты нанес двоюродному брату множественные удары по голове и телу, в результате чего причинил ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, после чего вызвал скорую помощь и полицию. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции подсудимый начал вести себя агрессивно, в присутствии понятых оскорбил одного из представителей власти, а затем ударил его рукой по лицу», — сообщает ведомство. Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет и 10 месяцев лишения свободы. Также его обязали выплатить штраф в пользу потерпевшего брата в размере одного миллиона рублей. Ранее агентство рассказывало о том, что в Ялуторовске (Тюменская область) бывший участник СВО и боец спецотряда «Ахмат», награжденный орденом за заслуги, напал на участкового. По итогу подсудимого приговорили к штрафу в 50 000 рублей. Он также должен будет выполнять обязательные работы на протяжении 200 часов.