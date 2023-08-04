Водитель горящей фуры погиб в ДТП между Челябинском и Екатеринбургом. Видео

04 августа 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Обстоятельства смерти водителя выясняются Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель фуры, которая опрокинулась и загорелась на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом днем 4 августа, погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. «На 89-м километре автодороги подъезда к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района произошло столкновение четырех транспортных средств. Один автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель данного автомобиля погиб», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. Там отметили, что на месте работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства аварии уточняются. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU сообщили, что движение организовано по правой полосе. К месту аварии направлена дорожная техника. Из-за аварии участок трассы пришлось перекрыть. Движение будет возобновлено после устранения последствий ЧП.

Водитель фуры, которая опрокинулась и загорелась на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом днем 4 августа, погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. «На 89-м километре автодороги подъезда к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района произошло столкновение четырех транспортных средств. Один автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель данного автомобиля погиб», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. Там отметили, что на месте работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства аварии уточняются. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU сообщили, что движение организовано по правой полосе. К месту аварии направлена дорожная техника. Из-за аварии участок трассы пришлось перекрыть. Движение будет возобновлено после устранения последствий ЧП.