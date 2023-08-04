Водитель горящей фуры погиб в ДТП между Челябинском и Екатеринбургом. Видео

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Обстоятельства смерти водителя выясняются Фото:

Водитель фуры, которая опрокинулась и загорелась на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом днем 4 августа, погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«На 89-м километре автодороги подъезда к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района произошло столкновение четырех транспортных средств. Один автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель данного автомобиля погиб», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

Там отметили, что на месте работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства аварии уточняются.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU сообщили, что движение организовано по правой полосе. К месту аварии направлена дорожная техника.

Из-за аварии участок трассы пришлось перекрыть. Движение будет возобновлено после устранения последствий ЧП.

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Водитель фуры, которая опрокинулась и загорелась на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом днем 4 августа, погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. «На 89-м километре автодороги подъезда к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района произошло столкновение четырех транспортных средств. Один автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель данного автомобиля погиб», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. Там отметили, что на месте работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства аварии уточняются. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU сообщили, что движение организовано по правой полосе. К месту аварии направлена дорожная техника. Из-за аварии участок трассы пришлось перекрыть. Движение будет возобновлено после устранения последствий ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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