Водитель фуры, которая опрокинулась и загорелась на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом днем 4 августа, погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
«На 89-м километре автодороги подъезда к городу Екатеринбургу на территории Кунашакского района произошло столкновение четырех транспортных средств. Один автомобиль опрокинулся и загорелся. В результате ДТП водитель данного автомобиля погиб», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
Там отметили, что на месте работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства аварии уточняются.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU сообщили, что движение организовано по правой полосе. К месту аварии направлена дорожная техника.
Из-за аварии участок трассы пришлось перекрыть. Движение будет возобновлено после устранения последствий ЧП.
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