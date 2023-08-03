Мэрия Салехарда раскрыла подробности коррупционного скандала

В коррупционной схеме в школах Салехарда подозревается завхоз одной из трех школ, в которых прошла выемка документов. Об этом рассказали URA.RU в мэрии городской столицы.
«В трех городских школах изъяты документы, касающиеся контракта с одним из поставщиков. Один из завхозов учебных учреждений подозревается в получении взятки от иногородних подрядчиков», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда корреспонденту агентства.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия и работа с документами, чтобы установить все обстоятельства дела. Руководители городской системы образования готовы к конструктивной работе с представителями силовых структур.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО силовики возбудили уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках в школах Салехарда. Проводятся оперативные действия по выявлению коррупционной схемы.
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