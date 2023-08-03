03 августа 2023
02 августа 2023

Мэрия Салехарда раскрыла подробности коррупционного скандала

В нарушениях законодательства о закупках в школах подозревают завхоза
© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски Пьянкова. Екатеринбург , обыск
В трех школах Салехарда прошла выемка документов — один завхоз под подозрением Фото:

В коррупционной схеме в школах Салехарда подозревается завхоз одной из трех школ, в которых прошла выемка документов. Об этом рассказали URA.RU в мэрии городской столицы.

«В трех городских школах изъяты документы, касающиеся контракта с одним из поставщиков. Один из завхозов учебных учреждений подозревается в получении взятки от иногородних подрядчиков», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда корреспонденту агентства.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия и работа с документами, чтобы установить все обстоятельства дела. Руководители городской системы образования готовы к конструктивной работе с представителями силовых структур.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО силовики возбудили уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках в школах Салехарда. Проводятся оперативные действия по выявлению коррупционной схемы.

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В коррупционной схеме в школах Салехарда подозревается завхоз одной из трех школ, в которых прошла выемка документов. Об этом рассказали URA.RU в мэрии городской столицы. «В трех городских школах изъяты документы, касающиеся контракта с одним из поставщиков. Один из завхозов учебных учреждений подозревается в получении взятки от иногородних подрядчиков», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда корреспонденту агентства. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия и работа с документами, чтобы установить все обстоятельства дела. Руководители городской системы образования готовы к конструктивной работе с представителями силовых структур. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО силовики возбудили уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках в школах Салехарда. Проводятся оперативные действия по выявлению коррупционной схемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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