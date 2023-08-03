03 августа 2023
02 августа 2023

Силовики Салехарда проверяют школы на коррупционные схемы

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск, маски-шоу
В школах Салехарда выявлено нарушение законодательства в сфере закупок Фото:

В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках, проводятся мероприятия по выявлению коррупционной схемы и лиц, к ней причастных, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

«Такие дела возбуждаются не в отношении конкретных лиц, а по факту обнаружения нарушения. На начальной стадии проверки подробности не раскрываются», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В пресс-службе СУ СКР воздержались от комментариев. В мэрии Салехарда комментарий обещали подготовить позже.

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В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках, проводятся мероприятия по выявлению коррупционной схемы и лиц, к ней причастных, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «Такие дела возбуждаются не в отношении конкретных лиц, а по факту обнаружения нарушения. На начальной стадии проверки подробности не раскрываются», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. В пресс-службе СУ СКР воздержались от комментариев. В мэрии Салехарда комментарий обещали подготовить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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