Силовики Салехарда проверяют школы на коррупционные схемы

В школах Салехарда выявлено нарушение законодательства в сфере закупок
В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту нарушения законодательства о закупках, проводятся мероприятия по выявлению коррупционной схемы и лиц, к ней причастных, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.
«Такие дела возбуждаются не в отношении конкретных лиц, а по факту обнаружения нарушения. На начальной стадии проверки подробности не раскрываются», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
В пресс-службе СУ СКР воздержались от комментариев. В мэрии Салехарда комментарий обещали подготовить позже.
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