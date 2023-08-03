Празднование дня рождения Тюменской области растянут на неделю. Афиша

04 августа 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Жителям областной столицы устроят неделю концертов и выступлений Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени 79-летие со дня образования области будут отмечать более недели. Такое решение приняли из-за того, что в этом году праздничная дата выпадает на понедельник. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказала руководитель департамента культуры региона Елена Майер. URA.RU подготовило инфографику, которая поможет запомнить расписание мероприятий. «Череда праздничных мероприятий в самом городе Тюмени, то есть областной столице, начнется 12 августа, и будет она проходить на пешеходной улице Дзержинского. Это фестиваль „Этно лето“, который радует наших жителей каждую субботу, на день области они покажут особую программу. Она будет длиться с 12:00 до самого вечера», — рассказала Елена Майер. Кроме этого, в городе пройдет фестивальная программа «Семья больших людей». Одним из самых масштабных событий станет концерт «Иванушки International» 14 августа в 20:00 на площади 400-летия Тюмени. Группа также приезжала в прошлом году и собрала аншлаг. После этого тюменцев зовут на улицу Дзержинского, где в 21:00 будет спектакль «Меж юношей безумных» от Тобольского драматического театра. Следующие три дня не будут перенасыщены событиями. С 15 по 17 августа каждый вечер в 19:00 будут выступать музыкальные группы. Во вторник это будет SYNTHEZZA, которая устроит концерт возле Конторы пароходства. В среду группа AETERNA погрузит тюменцев в атмосферу ирландских композиций. Этно-музыка будет звучать на набережной у Дворца культуры «Нефтяник». Четверг можно будет разнообразить концертом от Хоровой капеллы на площади Европы. На следующий день пройдут сразу два выступления. Детский спектакль «Умные животные» от Театра кукол на улице Дзержинского можно будет посмотреть в 18:00. Потом его покажут еще раз, уже в субботу в том же месте. Кроме этого, 18 августа будет концерт оркестра «Камерата Сибири». Коллектив исполнит «Времена года» на площади возле Тюменской филармонии. Акцент праздничной недели сделают на выходные. 19 августа в 20:30 жителей и гостей города ждет представление «Ворожба» от Театра огня «Гелиос». 20 августа программа начнется на площади 400-летия Тюмени. Она стартует с 12:00 различными интерактивами, интересными площадками, бьюти-салонами, ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей и другими развлечения. К 18:00 начнется концертная программа, а в 19:00 выступит известная российская певица Пелагея. Она исполнит свои хиты «Ой, да не вечер», «Не для тебя» и «Любо». Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени 79-летие со дня образования области будут отмечать более недели. Такое решение приняли из-за того, что в этом году праздничная дата выпадает на понедельник. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказала руководитель департамента культуры региона Елена Майер. URA.RU подготовило инфографику, которая поможет запомнить расписание мероприятий. «Череда праздничных мероприятий в самом городе Тюмени, то есть областной столице, начнется 12 августа, и будет она проходить на пешеходной улице Дзержинского. Это фестиваль „Этно лето“, который радует наших жителей каждую субботу, на день области они покажут особую программу. Она будет длиться с 12:00 до самого вечера», — рассказала Елена Майер. Кроме этого, в городе пройдет фестивальная программа «Семья больших людей». Одним из самых масштабных событий станет концерт «Иванушки International» 14 августа в 20:00 на площади 400-летия Тюмени. Группа также приезжала в прошлом году и собрала аншлаг. После этого тюменцев зовут на улицу Дзержинского, где в 21:00 будет спектакль «Меж юношей безумных» от Тобольского драматического театра. Следующие три дня не будут перенасыщены событиями. С 15 по 17 августа каждый вечер в 19:00 будут выступать музыкальные группы. Во вторник это будет SYNTHEZZA, которая устроит концерт возле Конторы пароходства. В среду группа AETERNA погрузит тюменцев в атмосферу ирландских композиций. Этно-музыка будет звучать на набережной у Дворца культуры «Нефтяник». Четверг можно будет разнообразить концертом от Хоровой капеллы на площади Европы. На следующий день пройдут сразу два выступления. Детский спектакль «Умные животные» от Театра кукол на улице Дзержинского можно будет посмотреть в 18:00. Потом его покажут еще раз, уже в субботу в том же месте. Кроме этого, 18 августа будет концерт оркестра «Камерата Сибири». Коллектив исполнит «Времена года» на площади возле Тюменской филармонии. Акцент праздничной недели сделают на выходные. 19 августа в 20:30 жителей и гостей города ждет представление «Ворожба» от Театра огня «Гелиос». 20 августа программа начнется на площади 400-летия Тюмени. Она стартует с 12:00 различными интерактивами, интересными площадками, бьюти-салонами, ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей и другими развлечения. К 18:00 начнется концертная программа, а в 19:00 выступит известная российская певица Пелагея. Она исполнит свои хиты «Ой, да не вечер», «Не для тебя» и «Любо».