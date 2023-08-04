Кремль переложил на Беларусь ответственность за действия ЧВК «Вагнер» на польской границе

Действия ЧВВК «Вагнер» на польской границе является делом Белоруссии, сказал Дмитрий Песков
Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на польской границе бойцов ЧВК «Вагнер» является делом республики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обеспокоенности Польши переброской военной техники к границе с белорусской территорией.
«Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющейся договоренности. Близ границ или нет это территория республики. Белоруссия — суверенное государство, а что касается белорусских вертолетов, там и поляки подтвердили, что нарушений не было», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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