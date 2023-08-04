Кремль переложил на Беларусь ответственность за действия ЧВК «Вагнер» на польской границе

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Вооруженные люди у центра ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, силовики, силовые структуры, вооруженные люди
Действия ЧВВК «Вагнер» на польской границе является делом Белоруссии, сказал Дмитрий Песков Фото:

Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на польской границе бойцов ЧВК «Вагнер» является делом республики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обеспокоенности Польши переброской военной техники к границе с белорусской территорией.

«Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющейся договоренности. Близ границ или нет это территория республики. Белоруссия — суверенное государство, а что касается белорусских вертолетов, там и поляки подтвердили, что нарушений не было», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

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Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение на польской границе бойцов ЧВК «Вагнер» является делом республики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне обеспокоенности Польши переброской военной техники к границе с белорусской территорией. «Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющейся договоренности. Близ границ или нет это территория республики. Белоруссия — суверенное государство, а что касается белорусских вертолетов, там и поляки подтвердили, что нарушений не было», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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