Песков допустил, что Польша провоцирует Беларусь

Дмитрий Песков отметил, что Польша специально провоцирует конфликт с Беларусью и ЧВК Вагнер
Польша провоцирует Беларусь в ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Варшаве подтвердили, что нарушений их границ не было.
«Нам поляки подтвердили, что нарушений [их границ] на было. Там много странностей. В целом поляки склонны к провоцированию конфликта, нагнетанию напряженности. Эта линия не новая и она в последнее время прогрессирует», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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