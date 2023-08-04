Песков допустил, что Польша провоцирует Беларусь

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Польша специально провоцирует конфликт с Беларусью и ЧВК Вагнер Фото:

Польша провоцирует Беларусь в ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Варшаве подтвердили, что нарушений их границ не было.

«Нам поляки подтвердили, что нарушений [их границ] на было. Там много странностей. В целом поляки склонны к провоцированию конфликта, нагнетанию напряженности. Эта линия не новая и она в последнее время прогрессирует», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Польша провоцирует Беларусь в ситуации с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Варшаве подтвердили, что нарушений их границ не было. «Нам поляки подтвердили, что нарушений [их границ] на было. Там много странностей. В целом поляки склонны к провоцированию конфликта, нагнетанию напряженности. Эта линия не новая и она в последнее время прогрессирует», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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