ВС РФ в контратаке заняли выгодные позиции в ДНР

Российские солдаты заняли выгодные позиции на донецком и южно-донецком направлениях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе активных боевых столкновений с Украиной, ВС РФ заняли наиболее выгодные позиции на донецком направлении при контратаке. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«На донецком направлении в ходе активной обороны ВС РФ заняли более выгодные позиции», — отметили в ведомстве. В ходе боев с ВСУ российские военнослужащие отразили восемь атак и совершили успешную контратаку. На южно-донецком направлении штурмовики из группировки «Восток» продолжили наступление и также улучши свое тактическое положение.
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