ВС РФ в контратаке заняли выгодные позиции в ДНР

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, солдат, 201военная база
Российские солдаты заняли выгодные позиции на донецком и южно-донецком направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе активных боевых столкновений с Украиной, ВС РФ заняли наиболее выгодные позиции на донецком направлении при контратаке. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«На донецком направлении в ходе активной обороны ВС РФ заняли более выгодные позиции», — отметили в ведомстве. В ходе боев с ВСУ российские военнослужащие отразили восемь атак и совершили успешную контратаку. На южно-донецком направлении штурмовики из группировки «Восток» продолжили наступление и также улучши свое тактическое положение.

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В ходе активных боевых столкновений с Украиной, ВС РФ заняли наиболее выгодные позиции на донецком направлении при контратаке. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На донецком направлении в ходе активной обороны ВС РФ заняли более выгодные позиции», — отметили в ведомстве. В ходе боев с ВСУ российские военнослужащие отразили восемь атак и совершили успешную контратаку. На южно-донецком направлении штурмовики из группировки «Восток» продолжили наступление и также улучши свое тактическое положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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