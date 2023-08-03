03 августа 2023

Сотрудники Курганмашзавода жалуются, что не могут вовремя уехать с работы из-за автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
По словам обратившегося, из-за несоблюдения графика движения автобусы переполнены людьми Фото:

Курганцы пожаловались, что из-за автобусного маршрута № 64, который не соблюдает график движения, сложно уехать домой работникам Курганмашзавода. Об этом пишут на сайте «Обратись».

«1 августа отсутствовал автобус 64 маршрута на ост. „КМЗ“ в сторону п. Энергетиков в 16:58. Предыдущий ушел в 16:47, следующий автобус пришел на остановку в 17:18, соответственно в автобусе давка», — указано в одном из обращений на сайте. Также обратившийся пишет, что интервал между прибытием автобусов в часы пиковой нагрузки составил 31 минуту.

В другом обращении на сайте жалуются на тот же маршрут. Гражданин написал, что количество пассажиров в автобусе превышает допустимые нормы, а ехать в таком автобусе небезопасно и некомфортно. Ситуация, по словам обратившегося, сохраняется с начала транспортной реформы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана для комментария. На момент написания новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU писало, что исполнение графика движения автобусного маршрута № 64 возьмет на контроль департамент развития городского хозяйства. Такое решение было принято в связи с жалобами жителей города на маршрут.

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Курганцы пожаловались, что из-за автобусного маршрута № 64, который не соблюдает график движения, сложно уехать домой работникам Курганмашзавода. Об этом пишут на сайте «Обратись». «1 августа отсутствовал автобус 64 маршрута на ост. „КМЗ“ в сторону п. Энергетиков в 16:58. Предыдущий ушел в 16:47, следующий автобус пришел на остановку в 17:18, соответственно в автобусе давка», — указано в одном из обращений на сайте. Также обратившийся пишет, что интервал между прибытием автобусов в часы пиковой нагрузки составил 31 минуту. В другом обращении на сайте жалуются на тот же маршрут. Гражданин написал, что количество пассажиров в автобусе превышает допустимые нормы, а ехать в таком автобусе небезопасно и некомфортно. Ситуация, по словам обратившегося, сохраняется с начала транспортной реформы. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана для комментария. На момент написания новости ответ получен не был. Ранее URA.RU писало, что исполнение графика движения автобусного маршрута № 64 возьмет на контроль департамент развития городского хозяйства. Такое решение было принято в связи с жалобами жителей города на маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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