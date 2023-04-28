Курганский военный завод будет контролировать график движения автобусов

29 апреля 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались на систематические нарушения графика движения автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководству «Курганмашзавод» (КМЗ) предписано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64. На систематические нарушения пожаловались местные жители, указано на портале «Обратись». «Руководителю предприятия „Курганмашзавод“ указано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64», — написано в ответном сообщении департамента развития городского хозяйства администрации города. При этом специалисты ведомства подчеркивают, что на скорость движения автобуса по маршруту влияет множество факторов, таких как пробки и светофоры по пути следования. В результате чего может произойти отклонение от установленного расписания. В феврале в Кургане скорректировали график движения автобусов для удобства работников оборонного завода. Ранее сотрудники предприятия «Курганмашзавод» пожаловались, что после работы не могут уехать в микрорайон, где проживают.

Руководству «Курганмашзавод» (КМЗ) предписано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64. На систематические нарушения пожаловались местные жители, указано на портале «Обратись». «Руководителю предприятия „Курганмашзавод“ указано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64», — написано в ответном сообщении департамента развития городского хозяйства администрации города. При этом специалисты ведомства подчеркивают, что на скорость движения автобуса по маршруту влияет множество факторов, таких как пробки и светофоры по пути следования. В результате чего может произойти отклонение от установленного расписания. В феврале в Кургане скорректировали график движения автобусов для удобства работников оборонного завода. Ранее сотрудники предприятия «Курганмашзавод» пожаловались, что после работы не могут уехать в микрорайон, где проживают.