28 апреля 2023

Курганский военный завод будет контролировать график движения автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз, пустой автобус
Курганцы пожаловались на систематические нарушения графика движения автобусов Фото:

Руководству «Курганмашзавод» (КМЗ) предписано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64. На систематические нарушения пожаловались местные жители, указано на портале «Обратись».

«Руководителю предприятия „Курганмашзавод“ указано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64», — написано в ответном сообщении департамента развития городского хозяйства администрации города. При этом специалисты ведомства подчеркивают, что на скорость движения автобуса по маршруту влияет множество факторов, таких как пробки и светофоры по пути следования. В результате чего может произойти отклонение от установленного расписания.

В феврале в Кургане скорректировали график движения автобусов для удобства работников оборонного завода. Ранее сотрудники предприятия «Курганмашзавод» пожаловались, что после работы не могут уехать в микрорайон, где проживают.

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Руководству «Курганмашзавод» (КМЗ) предписано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64. На систематические нарушения пожаловались местные жители, указано на портале «Обратись». «Руководителю предприятия „Курганмашзавод“ указано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64», — написано в ответном сообщении департамента развития городского хозяйства администрации города. При этом специалисты ведомства подчеркивают, что на скорость движения автобуса по маршруту влияет множество факторов, таких как пробки и светофоры по пути следования. В результате чего может произойти отклонение от установленного расписания. В феврале в Кургане скорректировали график движения автобусов для удобства работников оборонного завода. Ранее сотрудники предприятия «Курганмашзавод» пожаловались, что после работы не могут уехать в микрорайон, где проживают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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