Курганский военный завод будет контролировать график движения автобусов

Руководству «Курганмашзавод» (КМЗ) предписано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64. На систематические нарушения пожаловались местные жители, указано на портале «Обратись».
«Руководителю предприятия „Курганмашзавод“ указано взять на контроль соблюдение водителями утвержденного расписания на маршруте №64», — написано в ответном сообщении департамента развития городского хозяйства администрации города. При этом специалисты ведомства подчеркивают, что на скорость движения автобуса по маршруту влияет множество факторов, таких как пробки и светофоры по пути следования. В результате чего может произойти отклонение от установленного расписания.
В феврале в Кургане скорректировали график движения автобусов для удобства работников оборонного завода. Ранее сотрудники предприятия «Курганмашзавод» пожаловались, что после работы не могут уехать в микрорайон, где проживают.
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