Депутат ГД Ильтяков не спешит менять свой Lexus на российский автомобиль

04 августа 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Курганский депутат ГД назвал LADA 21099 одним из лучших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский депутат Государственной Думы Александр Ильтяков не будет менять свой премиальный импортный автомобиль на отечественный. С его слов, он заменит личный транспорт только при необходимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Ильтяков. «Мой личный автомобиль не менялся с самого избрания в Государственную Думу — Lexus LX570. Менять личный автомобиль буду тогда, когда в этом будет необходимость. Какой вариант будет в тот момент, так и буду рассматривать. До 2005 года ездил на автомобиле ВАЗ 21099 и считаю его одним из лучших», — делится с URA.RU депутат ГД. В разговоре с журналистом, Ильтяков упомянул, что среди депутатов и чиновников действительно была информация о переходе на автомобили отечественных производителей. Со слов депутата, власти планируют постепенный переход на российские машины из-за того, что срок амортизации старого транспорта еще не исчерпан. «Мы — власть представляющие. И должны сами показывать пример», — рассказал журналисту Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор Муратов пересел на российский автомобиль. Он приобрел машину представительского класса Aurus Senat. На таком же автомобиле, но уже бронированном, ездит президент Российской Федерации Владимир Путин.

Курганский депутат Государственной Думы Александр Ильтяков не будет менять свой премиальный импортный автомобиль на отечественный. С его слов, он заменит личный транспорт только при необходимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Ильтяков. «Мой личный автомобиль не менялся с самого избрания в Государственную Думу — Lexus LX570. Менять личный автомобиль буду тогда, когда в этом будет необходимость. Какой вариант будет в тот момент, так и буду рассматривать. До 2005 года ездил на автомобиле ВАЗ 21099 и считаю его одним из лучших», — делится с URA.RU депутат ГД. В разговоре с журналистом, Ильтяков упомянул, что среди депутатов и чиновников действительно была информация о переходе на автомобили отечественных производителей. Со слов депутата, власти планируют постепенный переход на российские машины из-за того, что срок амортизации старого транспорта еще не исчерпан. «Мы — власть представляющие. И должны сами показывать пример», — рассказал журналисту Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор Муратов пересел на российский автомобиль. Он приобрел машину представительского класса Aurus Senat. На таком же автомобиле, но уже бронированном, ездит президент Российской Федерации Владимир Путин.