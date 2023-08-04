Челябинские синоптики объявили штормовое предупреждение

Шторм продлится в регионе до 5 августа
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана с грозами. Об этом 4 августа URA.RU сообщили в региональном ЦГМС.
«До конца суток в отдельных районах области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и грозы. Ураган будет сопровождаться сильными ливнями и местами крупным градом», — уточнили URA.RU в гидрометеоцентре.
С 5 по 7 августа в регионе сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Согласно прогнозам, установится четвертый и пятый классы горимости леса.
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