Челябинские синоптики объявили штормовое предупреждение

На Челябинскую область надвигается ураган с грозами

04 августа 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Шторм продлится в регионе до 5 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана с грозами. Об этом 4 августа URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «До конца суток в отдельных районах области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и грозы. Ураган будет сопровождаться сильными ливнями и местами крупным градом», — уточнили URA.RU в гидрометеоцентре. С 5 по 7 августа в регионе сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Согласно прогнозам, установится четвертый и пятый классы горимости леса.

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана с грозами. Об этом 4 августа URA.RU сообщили в региональном ЦГМС. «До конца суток в отдельных районах области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и грозы. Ураган будет сопровождаться сильными ливнями и местами крупным градом», — уточнили URA.RU в гидрометеоцентре. С 5 по 7 августа в регионе сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Согласно прогнозам, установится четвертый и пятый классы горимости леса.