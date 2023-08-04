Картаполов высказался о необходимости мобилизации из-за планов Госдумы сажать уклонистов

Картаполов: введение уголовной ответственности для уклонистов не связано с мобилизацией

04 августа 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Закон о штрафе для уклонистов от военной службы не связан с новой волной мобилизации, уточнил Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Мобилизация в России Закон об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, который хотят принять в Госдуме, никак не связан с риском о введении новой волны мобилизации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что мобилизация в России в данный момент не нужна. «Это абсолютно не связано между собой никак. <…> Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Андрей Картаполов в беседе с « Газета.ru ». Он уточнил, что подготовка законопроекта о введении уголовной ответственности для граждан, уклоняющихся от службы, готовился еще в прошлом году. Правительственная комиссия одобрила соответствующий проект только недавно. Ранее в Госдуме отмечали, что законопроект об ответственности для уклонистов могут рассмотреть уже осенью этого года. Для них будет предусмотрен штраф в размере до полумиллиона рублей и уголовная ответственность.

Закон об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, который хотят принять в Госдуме, никак не связан с риском о введении новой волны мобилизации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что мобилизация в России в данный момент не нужна. «Это абсолютно не связано между собой никак. <…> Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Андрей Картаполов в беседе с «Газета.ru». Он уточнил, что подготовка законопроекта о введении уголовной ответственности для граждан, уклоняющихся от службы, готовился еще в прошлом году. Правительственная комиссия одобрила соответствующий проект только недавно. Ранее в Госдуме отмечали, что законопроект об ответственности для уклонистов могут рассмотреть уже осенью этого года. Для них будет предусмотрен штраф в размере до полумиллиона рублей и уголовная ответственность.