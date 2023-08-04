Картаполов высказался о необходимости мобилизации из-за планов Госдумы сажать уклонистов

Картаполов: введение уголовной ответственности для уклонистов не связано с мобилизацией
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Закон о штрафе для уклонистов от военной службы не связан с новой волной мобилизации, уточнил Андрей Картаполов Фото:
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Мобилизация в России

Закон об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, который хотят принять в Госдуме, никак не связан с риском о введении новой волны мобилизации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что мобилизация в России в данный момент не нужна.

«Это абсолютно не связано между собой никак. <…> Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Андрей Картаполов в беседе с «Газета.ru». Он уточнил, что подготовка законопроекта о введении уголовной ответственности для граждан, уклоняющихся от службы, готовился еще в прошлом году. Правительственная комиссия одобрила соответствующий проект только недавно.

Ранее в Госдуме отмечали, что законопроект об ответственности для уклонистов могут рассмотреть уже осенью этого года. Для них будет предусмотрен штраф в размере до полумиллиона рублей и уголовная ответственность.

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Закон об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, который хотят принять в Госдуме, никак не связан с риском о введении новой волны мобилизации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что мобилизация в России в данный момент не нужна. «Это абсолютно не связано между собой никак. <…> Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Андрей Картаполов в беседе с «Газета.ru». Он уточнил, что подготовка законопроекта о введении уголовной ответственности для граждан, уклоняющихся от службы, готовился еще в прошлом году. Правительственная комиссия одобрила соответствующий проект только недавно. Ранее в Госдуме отмечали, что законопроект об ответственности для уклонистов могут рассмотреть уже осенью этого года. Для них будет предусмотрен штраф в размере до полумиллиона рублей и уголовная ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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