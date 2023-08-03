03 августа 2023

Губернатор Моор сдержал обещание, данное Путину в Кремле

Александр Моор занялся снижением количества ДТП на дорогах по поручению Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Тюменский губернатор продемонстрировал Путину работу над снижением количества ДТП в регион Фото:

Губернатор Моор вместе с командой выработали методы, которые позволят снизить аварийность на дорогах Тюменской области. Глава региона поручил сделать это после встречи с Путиным, на которой президент обратил внимание на проблему. О нововведениях URA.RU рассказал начальник главного управления строительства Павел Перевалов.

«Не так давно на комиссии по безопасности дорожного движения был выработан ряд дополнительных мер: это и установка систем фотовидеофиксации, это и установка дополнительных систем, которые психологически влияют на желание водителя превышать скорость», — поделился Павел Перевалов.

Так, по поручению Моора в ближайшие месяцы в Тюменской области установят устройства, имитирующие полицейские мигалки: «шериф-балки». По всей области их будет порядка 30 штук.

Ранее губернатор Моор встречался с Владимиром Путиным, где президент благословил губернатора на новые выборы. Глава государства заострил внимание на проблеме высокой аварийности на тюменских дорогах.

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Губернатор Моор вместе с командой выработали методы, которые позволят снизить аварийность на дорогах Тюменской области. Глава региона поручил сделать это после встречи с Путиным, на которой президент обратил внимание на проблему. О нововведениях URA.RU рассказал начальник главного управления строительства Павел Перевалов. «Не так давно на комиссии по безопасности дорожного движения был выработан ряд дополнительных мер: это и установка систем фотовидеофиксации, это и установка дополнительных систем, которые психологически влияют на желание водителя превышать скорость», — поделился Павел Перевалов. Так, по поручению Моора в ближайшие месяцы в Тюменской области установят устройства, имитирующие полицейские мигалки: «шериф-балки». По всей области их будет порядка 30 штук. Ранее губернатор Моор встречался с Владимиром Путиным, где президент благословил губернатора на новые выборы. Глава государства заострил внимание на проблеме высокой аварийности на тюменских дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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