Губернатор Моор сдержал обещание, данное Путину в Кремле

Александр Моор занялся снижением количества ДТП на дорогах по поручению Путина

Тюменский губернатор продемонстрировал Путину работу над снижением количества ДТП в регион Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Моор вместе с командой выработали методы, которые позволят снизить аварийность на дорогах Тюменской области. Глава региона поручил сделать это после встречи с Путиным, на которой президент обратил внимание на проблему. О нововведениях URA.RU рассказал начальник главного управления строительства Павел Перевалов.

«Не так давно на комиссии по безопасности дорожного движения был выработан ряд дополнительных мер: это и установка систем фотовидеофиксации, это и установка дополнительных систем, которые психологически влияют на желание водителя превышать скорость», — поделился Павел Перевалов.

Так, по поручению Моора в ближайшие месяцы в Тюменской области установят устройства, имитирующие полицейские мигалки: «шериф-балки». По всей области их будет порядка 30 штук.

Ранее губернатор Моор встречался с Владимиром Путиным, где президент благословил губернатора на новые выборы. Глава государства заострил внимание на проблеме высокой аварийности на тюменских дорогах.