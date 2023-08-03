В Тюменской области перекроют федеральную трассу

Трассу перекроют на 40 минут для монтажа надземного перехода
В Тюменской области вечером 4 августа перекроют участок федеральной трассы Р-402, ведущей в Омск. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор». Ограничение на 27 км продлится 40 минут.
«Вечером 4 августа на автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 27) с 23:00 до 23:40 будет осуществляться перекрытие трассы. Причина — установка пролетного строения надземного пешеходного перехода», — рассказали в «Уралуправтодор».
Перекрытие будет осуществляться на участке в районе села Богандинское. Водителей просят учитывать информацию при планировании своих маршрутов.
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