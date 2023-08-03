03 августа 2023

В Тюменской области перекроют федеральную трассу

Участок трассы Р-402 из Тюмени в Омск перекроют вечером 4 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс, перекрытие движения, трасса челябинск курган
Трассу перекроют на 40 минут для монтажа надземного перехода Фото:

В Тюменской области вечером 4 августа перекроют участок федеральной трассы Р-402, ведущей в Омск. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор». Ограничение на 27 км продлится 40 минут.

«Вечером 4 августа на автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 27) с 23:00 до 23:40 будет осуществляться перекрытие трассы. Причина — установка пролетного строения надземного пешеходного перехода», — рассказали в «Уралуправтодор».

Перекрытие будет осуществляться на участке в районе села Богандинское. Водителей просят учитывать информацию при планировании своих маршрутов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области вечером 4 августа перекроют участок федеральной трассы Р-402, ведущей в Омск. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор». Ограничение на 27 км продлится 40 минут. «Вечером 4 августа на автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 27) с 23:00 до 23:40 будет осуществляться перекрытие трассы. Причина — установка пролетного строения надземного пешеходного перехода», — рассказали в «Уралуправтодор». Перекрытие будет осуществляться на участке в районе села Богандинское. Водителей просят учитывать информацию при планировании своих маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...