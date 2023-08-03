В Тюменской области перекроют федеральную трассу

Участок трассы Р-402 из Тюмени в Омск перекроют вечером 4 августа

04 августа 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Трассу перекроют на 40 минут для монтажа надземного перехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области вечером 4 августа перекроют участок федеральной трассы Р-402, ведущей в Омск. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор». Ограничение на 27 км продлится 40 минут. «Вечером 4 августа на автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 27) с 23:00 до 23:40 будет осуществляться перекрытие трассы. Причина — установка пролетного строения надземного пешеходного перехода», — рассказали в «Уралуправтодор». Перекрытие будет осуществляться на участке в районе села Богандинское. Водителей просят учитывать информацию при планировании своих маршрутов.

В Тюменской области вечером 4 августа перекроют участок федеральной трассы Р-402, ведущей в Омск. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор». Ограничение на 27 км продлится 40 минут. «Вечером 4 августа на автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 27) с 23:00 до 23:40 будет осуществляться перекрытие трассы. Причина — установка пролетного строения надземного пешеходного перехода», — рассказали в «Уралуправтодор». Перекрытие будет осуществляться на участке в районе села Богандинское. Водителей просят учитывать информацию при планировании своих маршрутов.