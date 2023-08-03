03 августа 2023

Житель Березников заставил мэрию купить у себя недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация должна выплатить 7,5 млн рублей Фото:

Житель Березников (Пермский край) через суд заставил администрацию своего города выкупить у него два нежилых помещения в аварийном доме. За помещения мэрия должна заплатить около 7,5 млн рублей, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда.

«Суд решил: возложить обязанность администрацию города Березники изъять у истца для муниципальных нужд нежилое помещение общей площадью 93,2 квадратных метров и нежилое помещение общей площадью 51,9 квадратных метров путем их выкупа. Взыскать выкупную стоимость за нежилого помещения площадью в размере 5 036 334 рублей и в размере 2 453 500 рублей», — говорится в решении.

Оба помещения находятся в здании, которое было признано аварийным. Истец обратился в мэрию с требованием, чтобы мэрия выкупила площадь, которая находится у него во владении. Однако власти отказали, сославшись на то, что возмещение выплачивается только собственникам жилых помещений. Тогда березниковец обратился в суд, который встал на его сторону.

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Житель Березников (Пермский край) через суд заставил администрацию своего города выкупить у него два нежилых помещения в аварийном доме. За помещения мэрия должна заплатить около 7,5 млн рублей, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Суд решил: возложить обязанность администрацию города Березники изъять у истца для муниципальных нужд нежилое помещение общей площадью 93,2 квадратных метров и нежилое помещение общей площадью 51,9 квадратных метров путем их выкупа. Взыскать выкупную стоимость за нежилого помещения площадью в размере 5 036 334 рублей и в размере 2 453 500 рублей», — говорится в решении. Оба помещения находятся в здании, которое было признано аварийным. Истец обратился в мэрию с требованием, чтобы мэрия выкупила площадь, которая находится у него во владении. Однако власти отказали, сославшись на то, что возмещение выплачивается только собственникам жилых помещений. Тогда березниковец обратился в суд, который встал на его сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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