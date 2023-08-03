Житель Березников заставил мэрию купить у себя недвижимость

04 августа 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Администрация должна выплатить 7,5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Березников (Пермский край) через суд заставил администрацию своего города выкупить у него два нежилых помещения в аварийном доме. За помещения мэрия должна заплатить около 7,5 млн рублей, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Суд решил: возложить обязанность администрацию города Березники изъять у истца для муниципальных нужд нежилое помещение общей площадью 93,2 квадратных метров и нежилое помещение общей площадью 51,9 квадратных метров путем их выкупа. Взыскать выкупную стоимость за нежилого помещения площадью в размере 5 036 334 рублей и в размере 2 453 500 рублей», — говорится в решении. Оба помещения находятся в здании, которое было признано аварийным. Истец обратился в мэрию с требованием, чтобы мэрия выкупила площадь, которая находится у него во владении. Однако власти отказали, сославшись на то, что возмещение выплачивается только собственникам жилых помещений. Тогда березниковец обратился в суд, который встал на его сторону.

Житель Березников (Пермский край) через суд заставил администрацию своего города выкупить у него два нежилых помещения в аварийном доме. За помещения мэрия должна заплатить около 7,5 млн рублей, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «Суд решил: возложить обязанность администрацию города Березники изъять у истца для муниципальных нужд нежилое помещение общей площадью 93,2 квадратных метров и нежилое помещение общей площадью 51,9 квадратных метров путем их выкупа. Взыскать выкупную стоимость за нежилого помещения площадью в размере 5 036 334 рублей и в размере 2 453 500 рублей», — говорится в решении. Оба помещения находятся в здании, которое было признано аварийным. Истец обратился в мэрию с требованием, чтобы мэрия выкупила площадь, которая находится у него во владении. Однако власти отказали, сославшись на то, что возмещение выплачивается только собственникам жилых помещений. Тогда березниковец обратился в суд, который встал на его сторону.