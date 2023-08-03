Пермячка продает мини-завод и фирменный магазин по цене квартиры. Фото

04 августа 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Мини-завод производит мебель из древесины и эпоксидной смолы Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Перми выставила на продажу мини-завод по производству мебели из древесины и эпоксидной смолы, а также фирменный магазин, расположенный в одном из торговых центров города. Стоимость всех активов — 3,7 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в спальном районе. «Продается бизнес — производство мебели из ценных пород древесины и эпоксидной смолы. Цена — 3,7 млн рублей. В стоимость входят производство с офисом в центре города и собственный магазин в крупном ТЦ. Производство может выпускать до 15 столов в месяц, есть обученный персонал и поставщики», — сообщает пермячка в объявлении на сайте «Авито». Она также уточняет, что входящий в стоимость бизнеса фирменный магазин был открыт в ноябре 2022 года. Он занимает площадь в 58 квадратных метров и оснащен всем необходимым для торговли оборудованием. Помимо материальных активов, в распоряжение нового собственника перейдут действующие паблики в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «СпешиLove» по цене квартиры-студии в спальном районе продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость готового бизнеса — 1,6 млн рублей. Фирменный магазин предприятия открылся в 2022 году в одном из торговых центров Перми Фото: сайт «Авито»

Жительница Перми выставила на продажу мини-завод по производству мебели из древесины и эпоксидной смолы, а также фирменный магазин, расположенный в одном из торговых центров города. Стоимость всех активов — 3,7 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в спальном районе. «Продается бизнес — производство мебели из ценных пород древесины и эпоксидной смолы. Цена — 3,7 млн рублей. В стоимость входят производство с офисом в центре города и собственный магазин в крупном ТЦ. Производство может выпускать до 15 столов в месяц, есть обученный персонал и поставщики», — сообщает пермячка в объявлении на сайте «Авито». Она также уточняет, что входящий в стоимость бизнеса фирменный магазин был открыт в ноябре 2022 года. Он занимает площадь в 58 квадратных метров и оснащен всем необходимым для торговли оборудованием. Помимо материальных активов, в распоряжение нового собственника перейдут действующие паблики в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «СпешиLove» по цене квартиры-студии в спальном районе продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость готового бизнеса — 1,6 млн рублей.