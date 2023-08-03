03 августа 2023

Пермячка продает мини-завод и фирменный магазин по цене квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рисование эпоксидной смолой в арт-студии "Мята". Екатеринбург
Мини-завод производит мебель из древесины и эпоксидной смолы Фото:

Жительница Перми выставила на продажу мини-завод по производству мебели из древесины и эпоксидной смолы, а также фирменный магазин, расположенный в одном из торговых центров города. Стоимость всех активов — 3,7 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в спальном районе.

«Продается бизнес — производство мебели из ценных пород древесины и эпоксидной смолы. Цена — 3,7 млн рублей. В стоимость входят производство с офисом в центре города и собственный магазин в крупном ТЦ. Производство может выпускать до 15 столов в месяц, есть обученный персонал и поставщики», — сообщает пермячка в объявлении на сайте «Авито».

Она также уточняет, что входящий в стоимость бизнеса фирменный магазин был открыт в ноябре 2022 года. Он занимает площадь в 58 квадратных метров и оснащен всем необходимым для торговли оборудованием. Помимо материальных активов, в распоряжение нового собственника перейдут действующие паблики в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «СпешиLove» по цене квартиры-студии в спальном районе продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость готового бизнеса — 1,6 млн рублей.

Фирменный магазин предприятия открылся в 2022 году в одном из торговых центров Перми
Фирменный магазин предприятия открылся в 2022 году в одном из торговых центров Перми
Фото:

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Жительница Перми выставила на продажу мини-завод по производству мебели из древесины и эпоксидной смолы, а также фирменный магазин, расположенный в одном из торговых центров города. Стоимость всех активов — 3,7 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в спальном районе. «Продается бизнес — производство мебели из ценных пород древесины и эпоксидной смолы. Цена — 3,7 млн рублей. В стоимость входят производство с офисом в центре города и собственный магазин в крупном ТЦ. Производство может выпускать до 15 столов в месяц, есть обученный персонал и поставщики», — сообщает пермячка в объявлении на сайте «Авито». Она также уточняет, что входящий в стоимость бизнеса фирменный магазин был открыт в ноябре 2022 года. Он занимает площадь в 58 квадратных метров и оснащен всем необходимым для торговли оборудованием. Помимо материальных активов, в распоряжение нового собственника перейдут действующие паблики в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «СпешиLove» по цене квартиры-студии в спальном районе продается супермаркет нижнего белья и колготок «Стильмарк». Стоимость готового бизнеса — 1,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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