03 августа 2023

Александр Моор обратился к работникам ЖД-отрасли

Александр Моор поздравил работников РЖД с профессиональным праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая в ДК Нефтяник. Тюмень , моор александр
Александр Моор обратился к сотрудникам отрасли накануне Дня железнодорожника Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов РЖД с профессиональным праздником. Обращение главы региона к сотрудникам отрасли передает информационный центр правительства Тюменской области.

«Сегодня железнодорожная инфраструктура развивается вместе с регионом. В прошлом году на тюменском вокзале открылся новый надземный переход, 22 поезда составляют маршрутную сеть пригородного железнодорожного транспорта. Между крупными городами курсируют брендированные вагоны. Тюмень и Тобольск стали частью маршрута федерального туристического поезда «В Сибирь» и национально-туристического проекта «Императорский маршрут», — передает слова губернатора инфоцентр.

В рамках встречи, которая прошла накануне Дня железнодорожника, губернатор вручил благодарственные письма сотрудникам РЖД. Их достижения напрямую связаны с развитием отрасли в регионе.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов РЖД с профессиональным праздником. Обращение главы региона к сотрудникам отрасли передает информационный центр правительства Тюменской области. «Сегодня железнодорожная инфраструктура развивается вместе с регионом. В прошлом году на тюменском вокзале открылся новый надземный переход, 22 поезда составляют маршрутную сеть пригородного железнодорожного транспорта. Между крупными городами курсируют брендированные вагоны. Тюмень и Тобольск стали частью маршрута федерального туристического поезда «В Сибирь» и национально-туристического проекта «Императорский маршрут», — передает слова губернатора инфоцентр. В рамках встречи, которая прошла накануне Дня железнодорожника, губернатор вручил благодарственные письма сотрудникам РЖД. Их достижения напрямую связаны с развитием отрасли в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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