Александр Моор обратился к работникам ЖД-отрасли

Александр Моор поздравил работников РЖД с профессиональным праздником

04 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Александр Моор обратился к сотрудникам отрасли накануне Дня железнодорожника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов РЖД с профессиональным праздником. Обращение главы региона к сотрудникам отрасли передает информационный центр правительства Тюменской области. «Сегодня железнодорожная инфраструктура развивается вместе с регионом. В прошлом году на тюменском вокзале открылся новый надземный переход, 22 поезда составляют маршрутную сеть пригородного железнодорожного транспорта. Между крупными городами курсируют брендированные вагоны. Тюмень и Тобольск стали частью маршрута федерального туристического поезда «В Сибирь» и национально-туристического проекта «Императорский маршрут», — передает слова губернатора инфоцентр. В рамках встречи, которая прошла накануне Дня железнодорожника, губернатор вручил благодарственные письма сотрудникам РЖД. Их достижения напрямую связаны с развитием отрасли в регионе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов РЖД с профессиональным праздником. Обращение главы региона к сотрудникам отрасли передает информационный центр правительства Тюменской области. «Сегодня железнодорожная инфраструктура развивается вместе с регионом. В прошлом году на тюменском вокзале открылся новый надземный переход, 22 поезда составляют маршрутную сеть пригородного железнодорожного транспорта. Между крупными городами курсируют брендированные вагоны. Тюмень и Тобольск стали частью маршрута федерального туристического поезда «В Сибирь» и национально-туристического проекта «Императорский маршрут», — передает слова губернатора инфоцентр. В рамках встречи, которая прошла накануне Дня железнодорожника, губернатор вручил благодарственные письма сотрудникам РЖД. Их достижения напрямую связаны с развитием отрасли в регионе.