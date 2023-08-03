Александр Моор обратился к работникам ЖД-отрасли

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов РЖД с профессиональным праздником. Обращение главы региона к сотрудникам отрасли передает информационный центр правительства Тюменской области.
«Сегодня железнодорожная инфраструктура развивается вместе с регионом. В прошлом году на тюменском вокзале открылся новый надземный переход, 22 поезда составляют маршрутную сеть пригородного железнодорожного транспорта. Между крупными городами курсируют брендированные вагоны. Тюмень и Тобольск стали частью маршрута федерального туристического поезда «В Сибирь» и национально-туристического проекта «Императорский маршрут», — передает слова губернатора инфоцентр.
В рамках встречи, которая прошла накануне Дня железнодорожника, губернатор вручил благодарственные письма сотрудникам РЖД. Их достижения напрямую связаны с развитием отрасли в регионе.
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