NBC: власти США считают, что F-16 не помогут Украине

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Истребители не помогут Киеву изменить ситуацию, считают в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16 не помогут ВСУ изменить ход контрнаступления. С таким мнением выступил ряд американских чиновников.

«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию [с контрнаступлением Украины]», — пишет издание NBC со ссылкой на слова американских чиновников. Журналисты выступили с мнением, что до начала использования техники украинскими войсками пройдут месяцы.

Ранее администрация США выступила за передачу Киеву F-16. Об этом, в частности, заявлял координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, их поставки украинской стороне могут начаться к концу 2023 года. Ряд европейских стран уже начал обучать украинских пилотов управлению истребителями.

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Истребители F-16 не помогут ВСУ изменить ход контрнаступления. С таким мнением выступил ряд американских чиновников. «Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию [с контрнаступлением Украины]», — пишет издание NBC со ссылкой на слова американских чиновников. Журналисты выступили с мнением, что до начала использования техники украинскими войсками пройдут месяцы. Ранее администрация США выступила за передачу Киеву F-16. Об этом, в частности, заявлял координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, их поставки украинской стороне могут начаться к концу 2023 года. Ряд европейских стран уже начал обучать украинских пилотов управлению истребителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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