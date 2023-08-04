NBC: власти США считают, что F-16 не помогут Украине

Истребители F-16 не помогут ВСУ изменить ход контрнаступления. С таким мнением выступил ряд американских чиновников.
«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию [с контрнаступлением Украины]», — пишет издание NBC со ссылкой на слова американских чиновников. Журналисты выступили с мнением, что до начала использования техники украинскими войсками пройдут месяцы.
Ранее администрация США выступила за передачу Киеву F-16. Об этом, в частности, заявлял координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, их поставки украинской стороне могут начаться к концу 2023 года. Ряд европейских стран уже начал обучать украинских пилотов управлению истребителями.
Истребители F-16 не помогут ВСУ изменить ход контрнаступления. С таким мнением выступил ряд американских чиновников. «Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию [с контрнаступлением Украины]», — пишет издание NBC со ссылкой на слова американских чиновников. Журналисты выступили с мнением, что до начала использования техники украинскими войсками пройдут месяцы. Ранее администрация США выступила за передачу Киеву F-16. Об этом, в частности, заявлял координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, их поставки украинской стороне могут начаться к концу 2023 года. Ряд европейских стран уже начал обучать украинских пилотов управлению истребителями.