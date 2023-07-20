20 июля 2023

В Белом доме допустили поставки F-16 Украине в 2023 году

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Поставки истребителей вряд ли изменят ход спецоперации, заявил Кирби Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться до конца 2023 года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. При этом он отметил, что поступление истребителей не сможет изменить ситуацию в зоне СВО.

«Поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу 2023 года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — заявил Кирби в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что ВСУ необходимо пополнить артиллерию.

Ранее авиаэксперт Валерий Романенко назвал преградой для поставки на Украину истребителей F-16 желание президента США Джо Байдена. Он также отметил, что ВСУ может рассчитывать только на 50 таких самолетов.

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Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться до конца 2023 года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. При этом он отметил, что поступление истребителей не сможет изменить ситуацию в зоне СВО. «Поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу 2023 года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — заявил Кирби в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что ВСУ необходимо пополнить артиллерию. Ранее авиаэксперт Валерий Романенко назвал преградой для поставки на Украину истребителей F-16 желание президента США Джо Байдена. Он также отметил, что ВСУ может рассчитывать только на 50 таких самолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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