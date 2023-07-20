В Белом доме допустили поставки F-16 Украине в 2023 году

21 июля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Поставки истребителей вряд ли изменят ход спецоперации, заявил Кирби Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться до конца 2023 года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. При этом он отметил, что поступление истребителей не сможет изменить ситуацию в зоне СВО. «Поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу 2023 года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — заявил Кирби в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что ВСУ необходимо пополнить артиллерию. Ранее авиаэксперт Валерий Романенко назвал преградой для поставки на Украину истребителей F-16 желание президента США Джо Байдена. Он также отметил, что ВСУ может рассчитывать только на 50 таких самолетов.

Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться до конца 2023 года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. При этом он отметил, что поступление истребителей не сможет изменить ситуацию в зоне СВО. «Поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу 2023 года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — заявил Кирби в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что ВСУ необходимо пополнить артиллерию. Ранее авиаэксперт Валерий Романенко назвал преградой для поставки на Украину истребителей F-16 желание президента США Джо Байдена. Он также отметил, что ВСУ может рассчитывать только на 50 таких самолетов.