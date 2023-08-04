Депутат Госдумы призвал проверить на безопасность ввезенные в Россию Kia и Hyundai

05 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Опасными могут быть не только новые модели, но и предыдущих поколений Фото: Антон Белицкий © URA.RU Ввезенные в Россию Kia и Hyundai необходимо проверить на наличие жгута, из-за которого машины могут загораться даже в неработающем состоянии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. «Есть определенный жгут, который загорается в Kia и Hyundai. В США определили, что, скорее всего он находится то ли в 20 тысячах, то ли в 50 тысячах автомобилей Sorento и Sportage, но отзывают пока почти 70 тысяч машин. Так понимаю, для того, чтобы проверить, что с теми, на которых не установлен жгут, все тоже в порядке. Соответственно, нам надо сейчас проверить, входил ли этот опасный компонент именно в наши модели. Комплектации, которые идут в Европу, в США, в Японию, в Россию, в Корею, в принципе, в мировой рынок так устроены, — разные. Какие-то компоненты могут быть, а какие-то могут быть совершенно другие», — объяснил Александр Спиридонов. Депутат Госдумы подчеркнул, что проверить на наличие опасного компонента стоит и старые модели Kia и Hyundai. «Я думаю, что стоит проверить и старые модели. Бывает, что компоненты переходят из модельного ряда в модельный ряд, даже если автомобили немного отличаются. Конечно, старые, совсем бородатых годов, не надо проверять, но хотя бы ввезенные не так давно — стоит. Если найдется, что этот компонент есть и на российских машинах, их нужно отзывать. Ситуация опасная, они, действительно, загораются и загореться могут не только при включенном двигателе и при движении, а даже, как говорят эксперты, и при неработающем двигателе. Это очень опасно и для жизни пассажиров, и для окружающих», — отметил Спиридонов. Ранее Reuters сообщили, что США отзывают 91 тысячу Kia и Hyundai из-за опасности возгораний. В некоторых моделях оказались установлены поврежденные электрические компоненты. Массово проверять автомобили будут в конце сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ввезенные в Россию Kia и Hyundai необходимо проверить на наличие жгута, из-за которого машины могут загораться даже в неработающем состоянии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. «Есть определенный жгут, который загорается в Kia и Hyundai. В США определили, что, скорее всего он находится то ли в 20 тысячах, то ли в 50 тысячах автомобилей Sorento и Sportage, но отзывают пока почти 70 тысяч машин. Так понимаю, для того, чтобы проверить, что с теми, на которых не установлен жгут, все тоже в порядке. Соответственно, нам надо сейчас проверить, входил ли этот опасный компонент именно в наши модели. Комплектации, которые идут в Европу, в США, в Японию, в Россию, в Корею, в принципе, в мировой рынок так устроены, — разные. Какие-то компоненты могут быть, а какие-то могут быть совершенно другие», — объяснил Александр Спиридонов. Депутат Госдумы подчеркнул, что проверить на наличие опасного компонента стоит и старые модели Kia и Hyundai. «Я думаю, что стоит проверить и старые модели. Бывает, что компоненты переходят из модельного ряда в модельный ряд, даже если автомобили немного отличаются. Конечно, старые, совсем бородатых годов, не надо проверять, но хотя бы ввезенные не так давно — стоит. Если найдется, что этот компонент есть и на российских машинах, их нужно отзывать. Ситуация опасная, они, действительно, загораются и загореться могут не только при включенном двигателе и при движении, а даже, как говорят эксперты, и при неработающем двигателе. Это очень опасно и для жизни пассажиров, и для окружающих», — отметил Спиридонов. Ранее Reuters сообщили, что США отзывают 91 тысячу Kia и Hyundai из-за опасности возгораний. В некоторых моделях оказались установлены поврежденные электрические компоненты. Массово проверять автомобили будут в конце сентября.