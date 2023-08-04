Власти ЯНАО запустили онлайн-магазин с туристическим мерчем

В Ямало-Ненецком автономном округе заработал онлайн-магазин одежды и аксессуаров под туристическим мерчем VisitYamal. Об этом сообщил глава департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин в соцсети.
«С этого дня работает бета онлайн-магазина с нашим фирменным туристическим мерчем VisitYamal. Дождевики, футболки, костюмы, сувениры, сертификаты о пересечении Полярного круга, всеми полюбившаяся новая „ягодная“ коллекция футболок и яркий дождевик цвета ямальской морошки», — сообщает Хайруллин в своем telegram-канале.
Также в интернет-магазине можно приобрести туры от опытного гида-проводника, трекинг выходного дня по горному массиву Рай-Из и экскурсию в лагерь у Глухариного разъезда. Глава туристического направления отметил, что получает положительные отзывы о фирменной ямальской продукции, которая популярна во всех городах региона.
Ранее URA.RU сообщало, что студент из Ноябрьска (ЯНАО) Эргаш Рузиев запустил свой бренд одежды «Ямал да удал» с ямальским традиционным орнаментом. Юный предприниматель при создании бизнеса не привлекал инвестиции, а реализовал его на свои накопленные средства.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.