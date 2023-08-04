04 августа 2023
03 августа 2023

Производитель курганских насосов требует 1,5 млн рублей с фирмы из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский производитель насосов судится с фирмой из Москвы из-за 1,5 млн рублей (архивное фото) Фото:

Катайский насосный завод (Курганская область) требует полтора миллиона рублей с ООО «Химмаш-Аппарат» из Москвы. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области.

«АО „Катайский насосный завод“ требует у ООО „Химмаш-Аппарат“ вернуть задолженность 1 млн 577 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 20 сентября в Кургане», — говорится в судебном документе.

По данным сервиса СБИС, Катайский насосный завод занимает первое место в Курганской области по выпуску водонапорного оборудования. На предприятии работают 651 сотрудник, средняя зарплата которых достигла 37 тысяч рублей в месяц.

ООО «Химмаш-Аппарат» зарегистрировано в Бутырском округе Москвы. На заводе по производству цистерн и бочек, согласно СБИС, работают 35 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 45 тысяч рублей в месяц.

Ранее Катайский насосный завод продавал ненужные ему непрофильные активы, профилакторий и здание столовой. Объекты были выставлены на сайте Avito.

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Катайский насосный завод (Курганская область) требует полтора миллиона рублей с ООО «Химмаш-Аппарат» из Москвы. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «АО „Катайский насосный завод“ требует у ООО „Химмаш-Аппарат“ вернуть задолженность 1 млн 577 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 20 сентября в Кургане», — говорится в судебном документе. По данным сервиса СБИС, Катайский насосный завод занимает первое место в Курганской области по выпуску водонапорного оборудования. На предприятии работают 651 сотрудник, средняя зарплата которых достигла 37 тысяч рублей в месяц. ООО «Химмаш-Аппарат» зарегистрировано в Бутырском округе Москвы. На заводе по производству цистерн и бочек, согласно СБИС, работают 35 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 45 тысяч рублей в месяц. Ранее Катайский насосный завод продавал ненужные ему непрофильные активы, профилакторий и здание столовой. Объекты были выставлены на сайте Avito.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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