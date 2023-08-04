Производитель курганских насосов требует 1,5 млн рублей с фирмы из Москвы

Катайский насосный завод (Курганская область) требует полтора миллиона рублей с ООО «Химмаш-Аппарат» из Москвы. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области.
«АО „Катайский насосный завод“ требует у ООО „Химмаш-Аппарат“ вернуть задолженность 1 млн 577 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 20 сентября в Кургане», — говорится в судебном документе.
По данным сервиса СБИС, Катайский насосный завод занимает первое место в Курганской области по выпуску водонапорного оборудования. На предприятии работают 651 сотрудник, средняя зарплата которых достигла 37 тысяч рублей в месяц.
ООО «Химмаш-Аппарат» зарегистрировано в Бутырском округе Москвы. На заводе по производству цистерн и бочек, согласно СБИС, работают 35 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 45 тысяч рублей в месяц.
Ранее Катайский насосный завод продавал ненужные ему непрофильные активы, профилакторий и здание столовой. Объекты были выставлены на сайте Avito.
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