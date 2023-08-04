04 августа 2023
03 августа 2023

Два ямальца избили знакомого за негостеприимство

Два жителя ЯНАО пойдут под суд за избиение знакомого, не впустившего их к себе домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, деревянный дом, деревня, село, улица форштадт
Пьяные мужчины избили знакомого из-за того, что он не впустил их к себе Фото:

В Тазовском районе ЯНАО накажут двух мужчин, которые, будучи пьяными, избили и порезали знакомого за то, что он не впустил их к себе домой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

«По данным следствия, 8 июля в поселке Тазовского района в ночное время двое пьяных мужчин решили сходить к знакомому. Хозяин квартиры их в жилище не впустил и попросил уйти, но обвиняемые настаивали на своем. Когда мужчины все-таки вошли в квартиру, они выкрутили знакомому руки и несколько раз ударили кулаками. А один из гостей своим ножом порезал хозяина дома в области шеи. Этим он причинил ему легкий вред здоровью», — написали в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица и с применением насилия. Следствием установлены все обстоятельства преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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В Тазовском районе ЯНАО накажут двух мужчин, которые, будучи пьяными, избили и порезали знакомого за то, что он не впустил их к себе домой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО. «По данным следствия, 8 июля в поселке Тазовского района в ночное время двое пьяных мужчин решили сходить к знакомому. Хозяин квартиры их в жилище не впустил и попросил уйти, но обвиняемые настаивали на своем. Когда мужчины все-таки вошли в квартиру, они выкрутили знакомому руки и несколько раз ударили кулаками. А один из гостей своим ножом порезал хозяина дома в области шеи. Этим он причинил ему легкий вред здоровью», — написали в пресс-службе ведомства. Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении мужчин, обвиняемых в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица и с применением насилия. Следствием установлены все обстоятельства преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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