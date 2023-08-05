США своими действиями готовят Тайваню участь Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вашингтон готовит Тайваню участь Украины. <…> Лицемерно говоря о приверженности принципу „одного Китая“, Вашингтон делает все, чтобы Тайвань стал анти-Китаем», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что президент США Джо Байден планирует закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине. На такой шаг правительство Штатов пошло, чтобы перевести внимание на новый конфликт.
Володин также отметил, что конфликт вокруг Тайваня нужен только Байдену. По словам спикера Госдумы, новый очаг напряженности должен отвлечь внимание граждан США от внутренних проблем. Володин призвал ООН осудить роль Байдена в нарастающем конфликте вокруг острова.
Тайвань отделился от Китая в результате гражданской войны. После этого США стали поставлять острову оружие. Однако в КНР считают Тайвань своей территорией.
США своими действиями готовят Тайваню участь Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон готовит Тайваню участь Украины. <…> Лицемерно говоря о приверженности принципу „одного Китая“, Вашингтон делает все, чтобы Тайвань стал анти-Китаем», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что президент США Джо Байден планирует закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине. На такой шаг правительство Штатов пошло, чтобы перевести внимание на новый конфликт. Володин также отметил, что конфликт вокруг Тайваня нужен только Байдену. По словам спикера Госдумы, новый очаг напряженности должен отвлечь внимание граждан США от внутренних проблем. Володин призвал ООН осудить роль Байдена в нарастающем конфликте вокруг острова. Тайвань отделился от Китая в результате гражданской войны. После этого США стали поставлять острову оружие. Однако в КНР считают Тайвань своей территорией.