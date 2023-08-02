Reuters: США модернизируют ракеты на случай войны с Китаем

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В США планируют использовать более мощное ракетное топливо, чтобы атаковать Китай на случай войны, отметил Майк Галлахер Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Для поражения китайских целей в Индо-Тихоокеанском регионе на случай войны США и КНР нужно модернизировать американские ракеты. Об этом заявил конгрессмен США Майк Галлахер.

«Расстояния в регионе и огромный размер [китайского] военно-морского флота означают, что США нужны ракеты большей дальности для уничтожения кораблей, которые могут поражать удаленные цели», — заявил Майк Галлахер, его слова приводит агентство Reuters. По информации агентства, в США уже стали думать над модернизацией ракет. Для этого предлагается использовать более легкие боеголовки и более мощное топливо, например CL-20. Такие решения позволят увеличить дальность полета на 20%.

На прошлой неделе Сенат США обнародовал законопроект, согласно которому правительство выделит не менее 13 миллионов долларов на повышение эффективности ракетного топлива. Эти меры нужны для сдерживания Китая, отмечается в публикации.

Конфликт между США и Китаем начался из-за Тайваня. Штаты активно поставляют на остров, который находится в непосредственной близости от КНР, оружие. Этот факт в Китае расценили как вмешательство во внутренние дела.

По информации газеты Financial Times, президент США Джо Байден планирует запросить у конгресса дополнительные деньги для финансирования Тайваня. Изначально эти средства должны были пойти для военной помощи Украине, передает RT.

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Для поражения китайских целей в Индо-Тихоокеанском регионе на случай войны США и КНР нужно модернизировать американские ракеты. Об этом заявил конгрессмен США Майк Галлахер. «Расстояния в регионе и огромный размер [китайского] военно-морского флота означают, что США нужны ракеты большей дальности для уничтожения кораблей, которые могут поражать удаленные цели», — заявил Майк Галлахер, его слова приводит агентство Reuters. По информации агентства, в США уже стали думать над модернизацией ракет. Для этого предлагается использовать более легкие боеголовки и более мощное топливо, например CL-20. Такие решения позволят увеличить дальность полета на 20%. На прошлой неделе Сенат США обнародовал законопроект, согласно которому правительство выделит не менее 13 миллионов долларов на повышение эффективности ракетного топлива. Эти меры нужны для сдерживания Китая, отмечается в публикации. Конфликт между США и Китаем начался из-за Тайваня. Штаты активно поставляют на остров, который находится в непосредственной близости от КНР, оружие. Этот факт в Китае расценили как вмешательство во внутренние дела. По информации газеты Financial Times, президент США Джо Байден планирует запросить у конгресса дополнительные деньги для финансирования Тайваня. Изначально эти средства должны были пойти для военной помощи Украине, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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