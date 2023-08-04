04 августа 2023

Полиция в Миассе разыскивает водителя электровелосипеда, который сбил ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Исеть. Екатеринбург, макаровский мост, велосипед
Авария с участием велосипеда произошла в поселке Динамо Фото:

В Миассе (Челябинская область) полиция разыскивает мужчину, который на электровелосипеде сбил ребенка. Авария произошла 27 июля, сообщили в отделе МВД России по Миассу.

«Мужчина 27 июля на пешеходной дорожке в поселке Динамо совершил наезд на несовершеннолетнего. С места ДТП он скрылся», — сообщается в паблике миасской полиции в соцсети «ВКонтакте».

Мужчине на вид 55-60 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Он может передвигаться на велосипеде черного цвета с электроприводом. Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят обращаться в дежурную часть по телефону 102.

В Миассе разыскивают мужчину на велосипеде с электроприводом
В Миассе разыскивают мужчину на велосипеде с электроприводом

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В Миассе (Челябинская область) полиция разыскивает мужчину, который на электровелосипеде сбил ребенка. Авария произошла 27 июля, сообщили в отделе МВД России по Миассу. «Мужчина 27 июля на пешеходной дорожке в поселке Динамо совершил наезд на несовершеннолетнего. С места ДТП он скрылся», — сообщается в паблике миасской полиции в соцсети «ВКонтакте». Мужчине на вид 55-60 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Он может передвигаться на велосипеде черного цвета с электроприводом. Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят обращаться в дежурную часть по телефону 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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