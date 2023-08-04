Авария с участием велосипеда произошла в поселке Динамо
В Миассе (Челябинская область) полиция разыскивает мужчину, который на электровелосипеде сбил ребенка. Авария произошла 27 июля, сообщили в отделе МВД России по Миассу.
«Мужчина 27 июля на пешеходной дорожке в поселке Динамо совершил наезд на несовершеннолетнего. С места ДТП он скрылся», — сообщается в паблике миасской полиции в соцсети «ВКонтакте».
Мужчине на вид 55-60 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Он может передвигаться на велосипеде черного цвета с электроприводом. Всех, кто обладает информацией о ДТП, просят обращаться в дежурную часть по телефону 102.
В Миассе разыскивают мужчину на велосипеде с электроприводом
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