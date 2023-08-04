Госавтоинспекция ввела реверсивное движение из-за массового ДТП на челябинской трассе

На одной полосе столкнулись четыре автомобиля (фото из архива)
В Ашинском районе Челябинской области на трассе М5 «Урал» введено реверсивное движение. Там столкнулись четыре автомобиля, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
«Организовано реверсивное движение на 1595-м километре трассы М5 „Урал“ на территории Ашинского района из-за ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Водители, будьте внимательны», — сообщается в telegram-канале Госавтоинпекции.
Автомобили, попавшие в аварию, двигались в попутном направлении. В ДТП никто не пострадал.
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