04 августа 2023

Госавтоинспекция ввела реверсивное движение из-за массового ДТП на челябинской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, трасса, обгон, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
На одной полосе столкнулись четыре автомобиля (фото из архива) Фото:

В Ашинском районе Челябинской области на трассе М5 «Урал» введено реверсивное движение. Там столкнулись четыре автомобиля, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«Организовано реверсивное движение на 1595-м километре трассы М5 „Урал“ на территории Ашинского района из-за ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Водители, будьте внимательны», — сообщается в telegram-канале Госавтоинпекции.

Автомобили, попавшие в аварию, двигались в попутном направлении. В ДТП никто не пострадал.

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В Ашинском районе Челябинской области на трассе М5 «Урал» введено реверсивное движение. Там столкнулись четыре автомобиля, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Организовано реверсивное движение на 1595-м километре трассы М5 „Урал“ на территории Ашинского района из-за ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Водители, будьте внимательны», — сообщается в telegram-канале Госавтоинпекции. Автомобили, попавшие в аварию, двигались в попутном направлении. В ДТП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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