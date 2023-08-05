Тюменская область и ЯНАО вышли в лидеры по рождаемости

05 августа 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Тюменская область и ЯНАО вошли в список регионов с высокой рождаемостью Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменская области и ЯНАО вошли в список регионов с одним из самых высоких уровней рождаемости по стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В число регионов, где уровень рождаемости высок и позволяет обеспечить естественный прирост населения, вошли Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай, Саха (Якутия) и Бурятия. Также это Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край и Тюменская область», — передает слова Голиковой ТАСС. Чтобы оценить регионы с точки зрения потенциала рождаемости, провели исследование с учетом репродуктивных установок граждан и переписи населения. Все регионы страны поделили на восемь кластеров, и по каждому проанализировали демографический и социально-экономический потенциал территории, дополнила Голикова. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место среди регионов УрФО по рождаемости с показателем 1,8. Второе место заняла Тюменская область, у которой коэффициент рождаемости составил 1,74.

Тюменская области и ЯНАО вошли в список регионов с одним из самых высоких уровней рождаемости по стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В число регионов, где уровень рождаемости высок и позволяет обеспечить естественный прирост населения, вошли Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай, Саха (Якутия) и Бурятия. Также это Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край и Тюменская область», — передает слова Голиковой ТАСС. Чтобы оценить регионы с точки зрения потенциала рождаемости, провели исследование с учетом репродуктивных установок граждан и переписи населения. Все регионы страны поделили на восемь кластеров, и по каждому проанализировали демографический и социально-экономический потенциал территории, дополнила Голикова. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место среди регионов УрФО по рождаемости с показателем 1,8. Второе место заняла Тюменская область, у которой коэффициент рождаемости составил 1,74.