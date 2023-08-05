Тюменская область и ЯНАО вышли в лидеры по рождаемости

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Тюменская область и ЯНАО вошли в список регионов с высокой рождаемостью Фото:

Тюменская области и ЯНАО вошли в список регионов с одним из самых высоких уровней рождаемости по стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В число регионов, где уровень рождаемости высок и позволяет обеспечить естественный прирост населения, вошли Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай, Саха (Якутия) и Бурятия. Также это Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край и Тюменская область», — передает слова Голиковой ТАСС.

Чтобы оценить регионы с точки зрения потенциала рождаемости, провели исследование с учетом репродуктивных установок граждан и переписи населения. Все регионы страны поделили на восемь кластеров, и по каждому проанализировали демографический и социально-экономический потенциал территории, дополнила Голикова.

Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место среди регионов УрФО по рождаемости с показателем 1,8. Второе место заняла Тюменская область, у которой коэффициент рождаемости составил 1,74.

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Тюменская области и ЯНАО вошли в список регионов с одним из самых высоких уровней рождаемости по стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В число регионов, где уровень рождаемости высок и позволяет обеспечить естественный прирост населения, вошли Чечня, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай, Саха (Якутия) и Бурятия. Также это Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край и Тюменская область», — передает слова Голиковой ТАСС. Чтобы оценить регионы с точки зрения потенциала рождаемости, провели исследование с учетом репродуктивных установок граждан и переписи населения. Все регионы страны поделили на восемь кластеров, и по каждому проанализировали демографический и социально-экономический потенциал территории, дополнила Голикова. Ранее URA.RU писало, что ЯНАО занял первое место среди регионов УрФО по рождаемости с показателем 1,8. Второе место заняла Тюменская область, у которой коэффициент рождаемости составил 1,74.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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