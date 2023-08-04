На трассе Курган-Челябинск произошло ДТП с участием фуры и четырех легковых автомобилей. Об этом рассказали в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». Один человек погиб, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«На трассе Курган — Челябинск произошло страшное ДТП с участием фуры и легковых автомобилей. Авто получили значительные повреждения, пострадавших передали скорой помощи», — написано в паблике.
В пресс-службе УМВД России по Курганской области подтвердили информацию. ДТП произошло в 14:15 на автодороге «Иртыш». «Водитель фуры Volvo въехал в стоящие на светофоре автомобили Toyota, Volkswagen, Lada Largus и Audi. В результате аварии один человек погиб на месте, еще двоих госпитализировали», — сообщили URA.RU в ведомстве.
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