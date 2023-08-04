04 августа 2023

На трассе под Курганом произошло смертельное ДТП с фурой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп, пожарные
Один человек погиб на месте ДТП (архивное фото) Фото:

На трассе Курган-Челябинск произошло ДТП с участием фуры и четырех легковых автомобилей. Об этом рассказали в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». Один человек погиб, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«На трассе Курган — Челябинск произошло страшное ДТП с участием фуры и легковых автомобилей. Авто получили значительные повреждения, пострадавших передали скорой помощи», — написано в паблике.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области подтвердили информацию. ДТП произошло в 14:15 на автодороге «Иртыш». «Водитель фуры Volvo въехал в стоящие на светофоре автомобили Toyota, Volkswagen, Lada Largus и Audi. В результате аварии один человек погиб на месте, еще двоих госпитализировали», — сообщили URA.RU в ведомстве.

ДТП произошло на трассе под Курганом
ДТП произошло на трассе под Курганом

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На трассе Курган-Челябинск произошло ДТП с участием фуры и четырех легковых автомобилей. Об этом рассказали в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». Один человек погиб, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «На трассе Курган — Челябинск произошло страшное ДТП с участием фуры и легковых автомобилей. Авто получили значительные повреждения, пострадавших передали скорой помощи», — написано в паблике. В пресс-службе УМВД России по Курганской области подтвердили информацию. ДТП произошло в 14:15 на автодороге «Иртыш». «Водитель фуры Volvo въехал в стоящие на светофоре автомобили Toyota, Volkswagen, Lada Largus и Audi. В результате аварии один человек погиб на месте, еще двоих госпитализировали», — сообщили URA.RU в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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