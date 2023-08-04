Спасатели выпустили срочное сообщение для свердловчан

В Свердловскую область придут дожди
В Свердловской области 6 августа ожидаются сильные грозы и дожди. Об этом заявили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков, 6 августа в Свердловской области пройдут ливни и грозы», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Спасатели просят жителей оставаться дома.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область придут ливни. Об этом заявлял синоптик Алексей Пулин.
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