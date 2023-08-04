Спасатели выпустили срочное сообщение для свердловчан 05 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 + В Свердловскую область придут дожди Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области 6 августа ожидаются сильные грозы и дожди. Об этом заявили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 6 августа в Свердловской области пройдут ливни и грозы», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Спасатели просят жителей оставаться дома. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область придут ливни. Об этом заявлял синоптик Алексей Пулин. В Свердловской области 6 августа ожидаются сильные грозы и дожди. Об этом заявили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 6 августа в Свердловской области пройдут ливни и грозы», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Спасатели просят жителей оставаться дома. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область придут ливни. Об этом заявлял синоптик Алексей Пулин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям