04 августа 2023

Спасатели выпустили срочное сообщение для свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловскую область придут дожди Фото:

В Свердловской области 6 августа ожидаются сильные грозы и дожди. Об этом заявили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 6 августа в Свердловской области пройдут ливни и грозы», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Спасатели просят жителей оставаться дома.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область придут ливни. Об этом заявлял синоптик Алексей Пулин.

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В Свердловской области 6 августа ожидаются сильные грозы и дожди. Об этом заявили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 6 августа в Свердловской области пройдут ливни и грозы», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Спасатели просят жителей оставаться дома. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область придут ливни. Об этом заявлял синоптик Алексей Пулин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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