04 августа 2023

Челябинец угнал у друга машину и попал на ней в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп
Владелец авто появился, когда машину эвакуировали с места ДТП (фото из архива) Фото:

Житель Еманжелинского района Челябинской области угнал у друга автомобиль, поехал на нем кататься и попал в ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«ДТП случилось во дворе дома №21 по улице Лермонтова поселка Красногорский. 54-летний виновник ДТП был пьян и не имел права на управление транспортным средством. Сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, чтобы отправить поврежденный автомобиль на штрафстоянку, к этому времени подошел владелец автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Владелец автомобиля рассказал, что оставил машину возле одного из домов, предварительно заперев. Ключи он положил в карман куртки и пошел к другу в гости. Там он выпивал с приятелем. После того, как хозяин машины уснул, его приятель взял ключи и поехал кататься. Не справившись с управлением, мужчина попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело.

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Житель Еманжелинского района Челябинской области угнал у друга автомобиль, поехал на нем кататься и попал в ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «ДТП случилось во дворе дома №21 по улице Лермонтова поселка Красногорский. 54-летний виновник ДТП был пьян и не имел права на управление транспортным средством. Сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, чтобы отправить поврежденный автомобиль на штрафстоянку, к этому времени подошел владелец автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Владелец автомобиля рассказал, что оставил машину возле одного из домов, предварительно заперев. Ключи он положил в карман куртки и пошел к другу в гости. Там он выпивал с приятелем. После того, как хозяин машины уснул, его приятель взял ключи и поехал кататься. Не справившись с управлением, мужчина попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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