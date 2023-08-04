Челябинец угнал у друга машину и попал на ней в ДТП

Житель Еманжелинского района Челябинской области угнал у друга автомобиль, поехал на нем кататься и попал в ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«ДТП случилось во дворе дома №21 по улице Лермонтова поселка Красногорский. 54-летний виновник ДТП был пьян и не имел права на управление транспортным средством. Сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, чтобы отправить поврежденный автомобиль на штрафстоянку, к этому времени подошел владелец автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Владелец автомобиля рассказал, что оставил машину возле одного из домов, предварительно заперев. Ключи он положил в карман куртки и пошел к другу в гости. Там он выпивал с приятелем. После того, как хозяин машины уснул, его приятель взял ключи и поехал кататься. Не справившись с управлением, мужчина попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело.
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