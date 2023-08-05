ВС РФ улучшили положение на харьковском направлении

Российским войскам удалось улучшить позиции во время наступления на широком фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции по переднему краю в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение по переднему краю в Харьковской области», — сообщили в Минобороны рф. Там отметили, что российским войскам удалось улучшить позиции во время наступления на широком фронте. В ведомстве добавили, что ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Рогань.
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