ВС РФ улучшили положение на харьковском направлении

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российским войскам удалось улучшить позиции во время наступления на широком фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции по переднему краю в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение по переднему краю в Харьковской области», — сообщили в Минобороны рф. Там отметили, что российским войскам удалось улучшить позиции во время наступления на широком фронте. В ведомстве добавили, что ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Рогань.

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Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции по переднему краю в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение по переднему краю в Харьковской области», — сообщили в Минобороны рф. Там отметили, что российским войскам удалось улучшить позиции во время наступления на широком фронте. В ведомстве добавили, что ВС РФ поразили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Рогань.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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