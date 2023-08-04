ЯНАО занял первое место среди регионов России по уровню зарплат

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по уровню зарплат среди регионов России в мае. Такие данные приводит федеральное статистическое ведомство Росстат.
«ЯНАО стал первым по уровню зарплат в России. В мае среднестатистический ямалец зарабатывал 179 683 рубля. Это на 13,9% больше, чем в 2022 году. Средняя зарплата по России за последний месяц весны составила 72 851 рубля», — указано в документе.
Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ со средней зарплатой в 165 540 рублей. На третьей строчке встала Магаданская область, ее жители в среднем зарабатывали в мае 134 447 рублей.
Ранее URA.RU писало, что больше всего денег в ЯНАО готовы платить специалистам сферы менеджмента. Самую высокую заработную плату работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это 168 521 рублей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.