04 августа 2023
03 августа 2023

ЯНАО занял первое место среди регионов России по уровню зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Среднестатистический ямалец зарабатывал в мае 179 683 рубля Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по уровню зарплат среди регионов России в мае. Такие данные приводит федеральное статистическое ведомство Росстат.

«ЯНАО стал первым по уровню зарплат в России. В мае среднестатистический ямалец зарабатывал 179 683 рубля. Это на 13,9% больше, чем в 2022 году. Средняя зарплата по России за последний месяц весны составила 72 851 рубля», — указано в документе.

Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ со средней зарплатой в 165 540 рублей. На третьей строчке встала Магаданская область, ее жители в среднем зарабатывали в мае 134 447 рублей.

Ранее URA.RU писало, что больше всего денег в ЯНАО готовы платить специалистам сферы менеджмента. Самую высокую заработную плату работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это 168 521 рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по уровню зарплат среди регионов России в мае. Такие данные приводит федеральное статистическое ведомство Росстат. «ЯНАО стал первым по уровню зарплат в России. В мае среднестатистический ямалец зарабатывал 179 683 рубля. Это на 13,9% больше, чем в 2022 году. Средняя зарплата по России за последний месяц весны составила 72 851 рубля», — указано в документе. Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ со средней зарплатой в 165 540 рублей. На третьей строчке встала Магаданская область, ее жители в среднем зарабатывали в мае 134 447 рублей. Ранее URA.RU писало, что больше всего денег в ЯНАО готовы платить специалистам сферы менеджмента. Самую высокую заработную плату работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это 168 521 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...