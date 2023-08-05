Сенатор Перминов: российская армия ждет момента для контрнаступления

06 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Армия РФ ждет момента для ответного выпада, считает Дмитрий Перминов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия перемалывает вооруженные силы Украины (ВСУ), после чего сама пойдет в контрнаступление. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой РФ Дмитрий Перминов. «Американские хозяева не дают Зеленскому садиться за стол переговоров. Более того, по их указке был принят закон, который напрямую запрещает ему проводить переговоры с Российской Федерацией. Сейчас мы перемалываем вооруженные силы Украины. Когда создастся благоприятный момент для нас, наша армия пойдет в наступление», — сказал Дмитрий Перминов. Сенатор отметил, что украинская армия испытывает проблемы с моральным духом из-за потерь и отсутствия успехов. «Уже почти два месяца идет контрнаступление, однако ни к каким успехам украинских националистов не привело. Они потеряли очень много своих военнослужащих, живой силы, вооружение, которое им предоставлял Запад. Мы видим, что их западные хозяева недовольны результатами наступления. Они ожидали от них большего. Эти недовольства начинают высказываться напрямую», — подчеркнул политик. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал URA.RU, что для сдерживания наступления ВСУ российские военные применяют системы дистанционного минирования, отрезая украинскую группировку. После этого по новым позициям ВСУ наносится артиллерийский удар, заставляя их отступать на минные заграждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия перемалывает вооруженные силы Украины (ВСУ), после чего сама пойдет в контрнаступление. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой РФ Дмитрий Перминов. «Американские хозяева не дают Зеленскому садиться за стол переговоров. Более того, по их указке был принят закон, который напрямую запрещает ему проводить переговоры с Российской Федерацией. Сейчас мы перемалываем вооруженные силы Украины. Когда создастся благоприятный момент для нас, наша армия пойдет в наступление», — сказал Дмитрий Перминов. Сенатор отметил, что украинская армия испытывает проблемы с моральным духом из-за потерь и отсутствия успехов. «Уже почти два месяца идет контрнаступление, однако ни к каким успехам украинских националистов не привело. Они потеряли очень много своих военнослужащих, живой силы, вооружение, которое им предоставлял Запад. Мы видим, что их западные хозяева недовольны результатами наступления. Они ожидали от них большего. Эти недовольства начинают высказываться напрямую», — подчеркнул политик. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал URA.RU, что для сдерживания наступления ВСУ российские военные применяют системы дистанционного минирования, отрезая украинскую группировку. После этого по новым позициям ВСУ наносится артиллерийский удар, заставляя их отступать на минные заграждения.