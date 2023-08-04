Житель Миасса напал на сына и компанию его друзей

В Миассе (Челябинская область) пьяный мужчина напал на компанию подростков, в которой находился его сын. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. Полиция ее проверяет.
«Мужчина напал на детей 23 июля. Пришел в нетрезвом состоянии, сначала начал бить своего сына, потом докопался до друзей», — написал один из участников конфликта в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
К посту автор приложил видеозапись. На ней видно, как мужчина с бутылкой в руках бьет по голове и пинает в пах мальчика в белой футболке. Ребенок плачет и просит прекратить. Мужчина заставляет искать его упавшие очки, угрожая расправой. Позже на записи появляется потасовка этого же мужчины с другими подростками. Он бьет детей по лицу, грубо обзывает. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что информация об инциденте проверяется. Личности участников конфликта устанавливаются.
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