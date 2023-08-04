Свердловские полицейские поймали преступников, выполняя международную операцию

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области при поддержке коллег из национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) в рамках международной операции NARSIL поймали двух граждан, которые администрировали сайты с детским порно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
«При координации НЦБ Интерпола МВД РФ сотрудники свердловского главка МВД в рамках международной операции NARSIL поймали двух граждан, которые управляли сайтами, где были опубликованы порнографические материалы с детьми», — пишет пресс-служба ведомства на сайте. Сведения о сайтах в российское бюро интерпола передали зарубежные партнеры, отметили в силовом ведомстве.
Двух свердловчан задержали в июне. Против них возбудили уголовное дело за «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей». Силовики обыскали дома подозреваемых, у них забрали компьютеры со специальным программным обеспечением для управления веб-сайтов. Граждан заключили под стражу.
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