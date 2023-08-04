04 августа 2023

Свердловские полицейские поймали преступников, выполняя международную операцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
Свердловским силовикам помогали сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области при поддержке коллег из национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) в рамках международной операции NARSIL поймали двух граждан, которые администрировали сайты с детским порно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«При координации НЦБ Интерпола МВД РФ сотрудники свердловского главка МВД в рамках международной операции NARSIL поймали двух граждан, которые управляли сайтами, где были опубликованы порнографические материалы с детьми», — пишет пресс-служба ведомства на сайте. Сведения о сайтах в российское бюро интерпола передали зарубежные партнеры, отметили в силовом ведомстве.

Двух свердловчан задержали в июне. Против них возбудили уголовное дело за «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей». Силовики обыскали дома подозреваемых, у них забрали компьютеры со специальным программным обеспечением для управления веб-сайтов. Граждан заключили под стражу.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области при поддержке коллег из национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) в рамках международной операции NARSIL поймали двух граждан, которые администрировали сайты с детским порно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. «При координации НЦБ Интерпола МВД РФ сотрудники свердловского главка МВД в рамках международной операции NARSIL поймали двух граждан, которые управляли сайтами, где были опубликованы порнографические материалы с детьми», — пишет пресс-служба ведомства на сайте. Сведения о сайтах в российское бюро интерпола передали зарубежные партнеры, отметили в силовом ведомстве. Двух свердловчан задержали в июне. Против них возбудили уголовное дело за «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей». Силовики обыскали дома подозреваемых, у них забрали компьютеры со специальным программным обеспечением для управления веб-сайтов. Граждан заключили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...