04 августа 2023

Mash: люди объединились против сотрудника «Уральских авиалиний», снимающего их с рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Сотрудник компании, по мнению пассажиров, снимает их с рейсов не за что Фото:

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» объединились против сотрудника компании, который два года снимает людей с рейсов в аэропорту Домодедово (Москва) за плохое поведение. Об этом сообщили в соцсетях.

«В Домодедово сотрудник „Уральских авиалиний“ уже два года кошмарит людей. Он снимает их с рейсов за плохое, по его мнению, поведение, а также штрафует людей от балды», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, недовольные пассажиры написали жалобы в Генпрокуратуру России.

Сотрудник, по словам пассажиров, один раз снял человека с новогоднего рейса, билет на который стоил 48 тысяч рублей, из-за плохого тона. Также он оштрафовал на 3,5 тысячи рублей за ручную кладь, которая лежала несвободно в рамке. «Еще он не впустил на борт человека из-за бутылки воды, крышка которой торчала из сумки и превышала допустимую высоту клади на пару сантиметров», — добавили в telegram-канале.

Журналист URA.RU отправил запросы в пресс-службу аэропорта Домодедово и авиакомпании «Уральские авиалинии». Ответы на момент публикации новости не поступили.

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Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» объединились против сотрудника компании, который два года снимает людей с рейсов в аэропорту Домодедово (Москва) за плохое поведение. Об этом сообщили в соцсетях. «В Домодедово сотрудник „Уральских авиалиний“ уже два года кошмарит людей. Он снимает их с рейсов за плохое, по его мнению, поведение, а также штрафует людей от балды», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, недовольные пассажиры написали жалобы в Генпрокуратуру России. Сотрудник, по словам пассажиров, один раз снял человека с новогоднего рейса, билет на который стоил 48 тысяч рублей, из-за плохого тона. Также он оштрафовал на 3,5 тысячи рублей за ручную кладь, которая лежала несвободно в рамке. «Еще он не впустил на борт человека из-за бутылки воды, крышка которой торчала из сумки и превышала допустимую высоту клади на пару сантиметров», — добавили в telegram-канале. Журналист URA.RU отправил запросы в пресс-службу аэропорта Домодедово и авиакомпании «Уральские авиалинии». Ответы на момент публикации новости не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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