Названы города России с самой подорожавшей арендой жилья

Эксперт по недвижимости Хлыстова: аренда жилья будет расти в ближайшие 2 месяца

06 августа 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Количество сдаваемых квартир сейчас на 40-50% меньше, чем в прошлом году Фото: Александр Елизаров © URA.RU В большинстве крупнейших российских городов наметился стабильный рост средних ставок на аренду жилья. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова. «В большинстве крупнейших городов России отмечается стабильный рост средних ставок аренды на фоне ограниченного количества доступного предложения. В части городов количество сдаваемых квартир сейчас на 40-50% меньше, чем в прошлом году. Основная причина в более раннем начале высокой активности арендаторов. В этой ситуации рост ставок в ближайшие месяц-два продолжится», — сказала Дарья Хлыстова. Эксперты федеральной компании «Этажи» составили рейтинг крупнейших городов России с самой подорожавшей арендой жилья. Средние ставки аренды однокомнатных квартир за прошедший месяц заметнее всего выросли в цене в Волгограде и Красноярске (+3%), Нижнем Новгороде (+2,9%), Челябинске (+2%), Ростове-на-Дону (+1,9%), Омске (+1,8%), Санкт-Петербурге и Казани (+1,2%), Уфе (+0,9%) и замыкает десятку лидеров Екатеринбург (+0,7%). Москва же оказалась в рейтинге на 12 месте с ростом 0,4%. Средние ставки аренды двухкомнатных квартир больше всего выросли в Красноярске (+3,6%), Новосибирске (+3,2%), Омске (+2,6%), Уфе (+2,2%), Челябинске и Казани (+2,1%), Волгограде (+2%), Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (+1,8%), Екатеринбурге (+1,4%). В Москве за прошедший месяц средние ставки аренды удержались на прежнем уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В большинстве крупнейших российских городов наметился стабильный рост средних ставок на аренду жилья. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова. «В большинстве крупнейших городов России отмечается стабильный рост средних ставок аренды на фоне ограниченного количества доступного предложения. В части городов количество сдаваемых квартир сейчас на 40-50% меньше, чем в прошлом году. Основная причина в более раннем начале высокой активности арендаторов. В этой ситуации рост ставок в ближайшие месяц-два продолжится», — сказала Дарья Хлыстова. Эксперты федеральной компании «Этажи» составили рейтинг крупнейших городов России с самой подорожавшей арендой жилья. Средние ставки аренды однокомнатных квартир за прошедший месяц заметнее всего выросли в цене в Волгограде и Красноярске (+3%), Нижнем Новгороде (+2,9%), Челябинске (+2%), Ростове-на-Дону (+1,9%), Омске (+1,8%), Санкт-Петербурге и Казани (+1,2%), Уфе (+0,9%) и замыкает десятку лидеров Екатеринбург (+0,7%). Москва же оказалась в рейтинге на 12 месте с ростом 0,4%. Средние ставки аренды двухкомнатных квартир больше всего выросли в Красноярске (+3,6%), Новосибирске (+3,2%), Омске (+2,6%), Уфе (+2,2%), Челябинске и Казани (+2,1%), Волгограде (+2%), Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (+1,8%), Екатеринбурге (+1,4%). В Москве за прошедший месяц средние ставки аренды удержались на прежнем уровне.