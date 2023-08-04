04 августа 2023

В Челябинске мигрант накинулся с ножом на женщину в баре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация. Челябинск., розыск, служебная собака, администрация челябинска, омон
Правоохранительные органы ведут розыск нападавшего Фото:

В Челябинске мигрант из ревности нанес в пивбаре шесть ножевых ранений бывшей подруге. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Ему сказали, что подруга встречается с другим. Он выяснил, где происходит встреча и пришел в пивной бар. Зал был пуст, кроме его бывшей подруги и ее приятеля, других посетителей не было. Мигрант схватил женщину за волосы и стал наносить удары ножом. Мужчина, с которым находилась женщина, сразу убежал из зала, как только мигрант стал наносить удары», — рассказал источник.

ЧП произошло в ночь на 5 августа в Центральном районе. Сам мигрант после нападения покинул бар. По данным URA.RU он приехал в Челябинск из Узбекистана. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

В пресс-службе областного следственного управления URA.RU уточнили, что возбуждено уголовное дела по статье «Покушение на убийство», устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нападавшего разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU ответили, что расследование уголовного дела находится на контроле.

Мужчина взял женщину за волосы и нанес несколько ударов ножом
Мужчина взял женщину за волосы и нанес несколько ударов ножом

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В Челябинске мигрант из ревности нанес в пивбаре шесть ножевых ранений бывшей подруге. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «Ему сказали, что подруга встречается с другим. Он выяснил, где происходит встреча и пришел в пивной бар. Зал был пуст, кроме его бывшей подруги и ее приятеля, других посетителей не было. Мигрант схватил женщину за волосы и стал наносить удары ножом. Мужчина, с которым находилась женщина, сразу убежал из зала, как только мигрант стал наносить удары», — рассказал источник. ЧП произошло в ночь на 5 августа в Центральном районе. Сам мигрант после нападения покинул бар. По данным URA.RU он приехал в Челябинск из Узбекистана. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В пресс-службе областного следственного управления URA.RU уточнили, что возбуждено уголовное дела по статье «Покушение на убийство», устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нападавшего разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU ответили, что расследование уголовного дела находится на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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