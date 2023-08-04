В Челябинске мигрант накинулся с ножом на женщину в баре. Фото

05 августа 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы ведут розыск нападавшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске мигрант из ревности нанес в пивбаре шесть ножевых ранений бывшей подруге. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «Ему сказали, что подруга встречается с другим. Он выяснил, где происходит встреча и пришел в пивной бар. Зал был пуст, кроме его бывшей подруги и ее приятеля, других посетителей не было. Мигрант схватил женщину за волосы и стал наносить удары ножом. Мужчина, с которым находилась женщина, сразу убежал из зала, как только мигрант стал наносить удары», — рассказал источник. ЧП произошло в ночь на 5 августа в Центральном районе. Сам мигрант после нападения покинул бар. По данным URA.RU он приехал в Челябинск из Узбекистана. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В пресс-службе областного следственного управления URA.RU уточнили, что возбуждено уголовное дела по статье «Покушение на убийство», устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нападавшего разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU ответили, что расследование уголовного дела находится на контроле. Мужчина взял женщину за волосы и нанес несколько ударов ножом Источник URA.RU

В Челябинске мигрант из ревности нанес в пивбаре шесть ножевых ранений бывшей подруге. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «Ему сказали, что подруга встречается с другим. Он выяснил, где происходит встреча и пришел в пивной бар. Зал был пуст, кроме его бывшей подруги и ее приятеля, других посетителей не было. Мигрант схватил женщину за волосы и стал наносить удары ножом. Мужчина, с которым находилась женщина, сразу убежал из зала, как только мигрант стал наносить удары», — рассказал источник. ЧП произошло в ночь на 5 августа в Центральном районе. Сам мигрант после нападения покинул бар. По данным URA.RU он приехал в Челябинск из Узбекистана. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В пресс-службе областного следственного управления URA.RU уточнили, что возбуждено уголовное дела по статье «Покушение на убийство», устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Нападавшего разыскивают. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU ответили, что расследование уголовного дела находится на контроле.