В Крыму ответили Киеву на угрозы бить по российским портам в Черном море

Военная угроза для судоходства в портах России со стороны Украины — это заявка на осуществление терактов против гражданских судов. Об этом заявил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
«Фактически это — официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства. Наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера SIG в Керченском проливе», — рассказал Константинов.
Константинов подчеркнул, что Украина использовала безопасный коридор, гарантированный Россией в рамках зерновой сделки, в военных целях. «Сейчас в основательности этих опасений нет сомнений. Украина же и в своих действиях, и в своих словах нацеливается именно на мирное судоходство», — сообщил политик.
Ранее URA.RU сообщало об угрозе российским черноморским акваториям со стороны Украины. Военной угрозой были объявлены акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.
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