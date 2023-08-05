В Крыму ответили Киеву на угрозы бить по российским портам в Черном море

Председатель госсовета Крыма Константинов: Украина нацелена на гражданское судоходство
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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска
В акватории шести российских портов на Черном море сохраняется военная угроза Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военная угроза для судоходства в портах России со стороны Украины — это заявка на осуществление терактов против гражданских судов. Об этом заявил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Фактически это — официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства. Наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера SIG в Керченском проливе», — рассказал Константинов.

Константинов подчеркнул, что Украина использовала безопасный коридор, гарантированный Россией в рамках зерновой сделки, в военных целях. «Сейчас в основательности этих опасений нет сомнений. Украина же и в своих действиях, и в своих словах нацеливается именно на мирное судоходство», — сообщил политик.

Ранее URA.RU сообщало об угрозе российским черноморским акваториям со стороны Украины. Военной угрозой были объявлены акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.

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Военная угроза для судоходства в портах России со стороны Украины — это заявка на осуществление терактов против гражданских судов. Об этом заявил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. «Фактически это — официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства. Наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера SIG в Керченском проливе», — рассказал Константинов. Константинов подчеркнул, что Украина использовала безопасный коридор, гарантированный Россией в рамках зерновой сделки, в военных целях. «Сейчас в основательности этих опасений нет сомнений. Украина же и в своих действиях, и в своих словах нацеливается именно на мирное судоходство», — сообщил политик. Ранее URA.RU сообщало об угрозе российским черноморским акваториям со стороны Украины. Военной угрозой были объявлены акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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