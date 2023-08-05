В Крыму ответили Киеву на угрозы бить по российским портам в Черном море

Председатель госсовета Крыма Константинов: Украина нацелена на гражданское судоходство

05 августа 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

В акватории шести российских портов на Черном море сохраняется военная угроза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная угроза для судоходства в портах России со стороны Украины — это заявка на осуществление терактов против гражданских судов. Об этом заявил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. «Фактически это — официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства. Наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера SIG в Керченском проливе», — рассказал Константинов. Константинов подчеркнул, что Украина использовала безопасный коридор, гарантированный Россией в рамках зерновой сделки, в военных целях. «Сейчас в основательности этих опасений нет сомнений. Украина же и в своих действиях, и в своих словах нацеливается именно на мирное судоходство», — сообщил политик. Ранее URA.RU сообщало об угрозе российским черноморским акваториям со стороны Украины. Военной угрозой были объявлены акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.

Военная угроза для судоходства в портах России со стороны Украины — это заявка на осуществление терактов против гражданских судов. Об этом заявил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. «Фактически это — официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства. Наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера SIG в Керченском проливе», — рассказал Константинов. Константинов подчеркнул, что Украина использовала безопасный коридор, гарантированный Россией в рамках зерновой сделки, в военных целях. «Сейчас в основательности этих опасений нет сомнений. Украина же и в своих действиях, и в своих словах нацеливается именно на мирное судоходство», — сообщил политик. Ранее URA.RU сообщало об угрозе российским черноморским акваториям со стороны Украины. Военной угрозой были объявлены акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.