Украина пригрозила ударами по российским портам Черного моря

Украина выносит предупреждении о «военной угрозе» в акватории шести черноморских портов России. Об этом сообщили в украинском учреждении «Госгидрография».
«Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», — сообщается на официальном сайте «Госгидрографии». Там добавили, что предупреждение действует с 4 августа и будет отменено впоследствии, как указано на сайте учреждения.
Ранее ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов, однако они были уничтожены Минобороны России. Защиту военно-морской базы обеспечили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака была успешно предотвращена благодаря их участию, передает «Общественное телевидение России».
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