Украина пригрозила ударами по российским портам Черного моря

05 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

В акватории шести российских портов на Черном море сохраняется военная угроза Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина выносит предупреждении о «военной угрозе» в акватории шести черноморских портов России. Об этом сообщили в украинском учреждении «Госгидрография». «Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», — сообщается на официальном сайте «Госгидрографии». Там добавили, что предупреждение действует с 4 августа и будет отменено впоследствии, как указано на сайте учреждения. Ранее ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов, однако они были уничтожены Минобороны России. Защиту военно-морской базы обеспечили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака была успешно предотвращена благодаря их участию, передает «Общественное телевидение России».

Украина выносит предупреждении о «военной угрозе» в акватории шести черноморских портов России. Об этом сообщили в украинском учреждении «Госгидрография». «Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», — сообщается на официальном сайте «Госгидрографии». Там добавили, что предупреждение действует с 4 августа и будет отменено впоследствии, как указано на сайте учреждения. Ранее ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов, однако они были уничтожены Минобороны России. Защиту военно-морской базы обеспечили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака была успешно предотвращена благодаря их участию, передает «Общественное телевидение России».