Украина пригрозила ударами по российским портам Черного моря

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Бердянск, виды города. Бердянск, море, порт, бердянск
В акватории шести российских портов на Черном море сохраняется военная угроза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина выносит предупреждении о «военной угрозе» в акватории шести черноморских портов России. Об этом сообщили в украинском учреждении «Госгидрография».

«Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», — сообщается на официальном сайте «Госгидрографии». Там добавили, что предупреждение действует с 4 августа и будет отменено впоследствии, как указано на сайте учреждения.

Ранее ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов, однако они были уничтожены Минобороны России. Защиту военно-морской базы обеспечили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака была успешно предотвращена благодаря их участию, передает «Общественное телевидение России».

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Украина выносит предупреждении о «военной угрозе» в акватории шести черноморских портов России. Об этом сообщили в украинском учреждении «Госгидрография». «Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», — сообщается на официальном сайте «Госгидрографии». Там добавили, что предупреждение действует с 4 августа и будет отменено впоследствии, как указано на сайте учреждения. Ранее ВСУ атаковали порт в Новороссийске с помощью надводных дронов, однако они были уничтожены Минобороны России. Защиту военно-морской базы обеспечили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Атака была успешно предотвращена благодаря их участию, передает «Общественное телевидение России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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