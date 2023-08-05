The American Thinker: Запад раздражен неудачами украинского наступления

06 августа 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

С начала наступления ВСУ не удалось добиться каких-либо значительных результатов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздражает зарубежных партнеров Киева. Об этом заявляет американский аналитик Джонстон Хэрвуд. По его словам, те страны, которые выражали поддержку Украине в начале конфликта с Россией, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для украинского правительства решениями. «Польша (один из главных союзников Киева) стала одной из стран, подписавших декларацию о продлении запрета на импорт зерна из Украины. <…> Министр обороны Великобритании Бен Уоллеса во время недавнего саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Киев должен быть более благодарен его стране за оказанную помощь», — пишет Джонстон Хэрвуд, статья опубликована в издании The American Thinker. Подобная реакция государств-партнеров свидетельствует, что страны если и не устали поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского, то уже очень близки к такому состоянию. Конфликт повлиял как на мировую экономику, так и на всю систему международных отношений, считает американский журналист. Ранее на Украине выразили недовольство тем, как мир воспринимает их контрнаступление. В Киеве заявляли, что намерены предостеречь страны Запада от ложных ожиданий, которые формируют негативное восприятие от наступательной компании. ВСУ не нашли слабостей в российской обороне, сообщали британские журналисты. Украину предупреждали, что страна рискует потерять союзников из-за действий Зеленского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздражает зарубежных партнеров Киева. Об этом заявляет американский аналитик Джонстон Хэрвуд. По его словам, те страны, которые выражали поддержку Украине в начале конфликта с Россией, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для украинского правительства решениями. «Польша (один из главных союзников Киева) стала одной из стран, подписавших декларацию о продлении запрета на импорт зерна из Украины. <…> Министр обороны Великобритании Бен Уоллеса во время недавнего саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Киев должен быть более благодарен его стране за оказанную помощь», — пишет Джонстон Хэрвуд, статья опубликована в издании The American Thinker. Подобная реакция государств-партнеров свидетельствует, что страны если и не устали поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского, то уже очень близки к такому состоянию. Конфликт повлиял как на мировую экономику, так и на всю систему международных отношений, считает американский журналист. Ранее на Украине выразили недовольство тем, как мир воспринимает их контрнаступление. В Киеве заявляли, что намерены предостеречь страны Запада от ложных ожиданий, которые формируют негативное восприятие от наступательной компании. ВСУ не нашли слабостей в российской обороне, сообщали британские журналисты. Украину предупреждали, что страна рискует потерять союзников из-за действий Зеленского.